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İngiltere’de İşsizlik Oranı Yükseldi

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İŞSİZLİK RAKAMLARI YÜKSELİYOR

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin yayımladığı işsizlik verilerine göre, ülkede Temmuz-Eylül ayları arasında işsizlik oranı yüzde 4,3’e yükseldi. Bu durum, işsizlikteki artışın beklentilerin üzerinde olduğunu gösteriyor çünkü analistler bu dönemde işsizlik oranının yüzde 4,1 olacağını tahmin ediyordu.

Ayrıca, çalışanların ikramiyeler hariç düzenli maaşlarında bu dönemde yıllık bazda yüzde 4,8’lik bir artış kaydedildi. İkramiyelerle birlikte toplam ücretler ise yüzde 4,3 oranında yükseldi. Ücretlerdeki reel artışlar ise ikramiyeler hariç ve toplam ücretler için yıllık bazda sırasıyla yüzde 1,9 ve yüzde 1,4 olarak belirlendi.

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