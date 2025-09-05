İngiltere’de Kabine Değişikliği Gerçekleşti

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLDİ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Başbakan Yardımcısı Angela Rayner’ın istifasının ardından geniş çaplı bir kabine değişikliği gerçekleştirdi. Bu kapsamda, mevcut Dışişleri Bakanı David Lammy, başbakan yardımcılığına atanırken, İçişleri Bakanı Yvette Cooper da Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi. Starmer, Rayner’ın eksik vergi ödemesi nedeniyle istifa etmesinin ardından başbakanlık görevini üstlenmesinin üzerinden geçen 427 gün içinde ilk kez kabinesinde değişiklik yapmış oldu.

Starmer’ın ofisinden yapılan açıklamaya göre, değişiklikler İngiltere Kralı Charles tarafından onaylandı. Rayner’ın istifası ile boşalan başbakan yardımcılığı görevine, Dışişleri Bakanı David Lammy atandı. Lammy, aynı zamanda yeni İngiltere Adalet Bakanı olarak da görev yapacak. Boşalan Dışişleri Bakanlığı koltuğuna, önceki İçişleri Bakanı Yvette Cooper getirildi. İngiltere Adalet Bakanı olarak görevine devam eden Shabana Mahmud ise yeni İçişleri Bakanı olarak atandı. Kabinedeki diğer bakanlıklar da değişime uğradı.

Kabinedeki değişiklikler kapsamında çevre, ticaret, konut, çalışma ve emeklilik gibi bakanlıklara da yeni isimler atandı. Avam Kamarası Başkanı Alan Campbell, Konut ve Yerel Yönetimler Bakanı Steve Reed, Çalışma ve Emeklilik Bakanı Pat McFadden, Ticaret Bakanı Peter Kayle, Bilim, Yenilik ve Teknoloji Bakanı Liz Kendal, Tarım Bakanı Emma Reynolds, Maliye Bakanı Jonathan Reynolds ve İskoçya Bakanı Douglas Alexander olarak görevlendirildi. Önceki kabinede Başbakanlık Başdanışmanı olarak görev yapan Darren Jones, mevcut görevine devam ediyor ve ayrıca Lancaster Dükalığı’ndan Sorumlu Bakan olarak da atanmış durumda. İstifa eden Angela Rayner ve bazı diğer isimler yeni kabinede yer almadı.

Angela Rayner, Hove’daki 800 bin sterlinlik dairesi için ödenmesi gereken damga vergisini eksik ödediğini kabul ederek eleştiri ve tepki topladı. Bunun üzerine Konut Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinden istifa etti. İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinden de ayrıldığını açıklayan Rayner, Başbakan Starmer’a yazdığı mektupta mülk satın alımı sırasında “en yüksek standartları karşılamadığını” belirtti. Rayner, “Konut Bakanı olarak görevim ve karmaşık ailevi durumlarım göz önüne alındığında, ek vergi danışmanlığı almama kararımı derinden pişmanlıkla karşılıyorum. Bu hatanın tüm sorumluluğunu kabul ediyorum. Amacım her zaman doğru miktarda vergi ödemekti, bunun dışında bir niyetim olmadı” ifadelerini kullandı.