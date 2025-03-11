İngiltere’de M4 Tünelinde Araç Yangını

İNGİLTERE’DE ARAÇ YANGINI YOLCU TAŞIMACILIĞINI OLUMSUZ ETKİLEDİ

İngiltere’de M4 otoyolu tünelinde gerçekleşen bir araç yangını, binlerce yolcu ve havalimanı çalışanının tünelde mahsur kalmasına yol açtı. Olay, sabah saat 03:00 sularında gerçekleşti. Tünelden geçmekte olan bir araç aniden yanmaya başladı ve kısa süre içinde tamamen kül oldu. Görgü tanıklarının kaydettiği görüntülerde, aracın alevlerle kaplandığı ve yoğun dumanın tüneli sardığı görülüyor.

İTFAİYE HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Londra İtfaiyesi, yangın yerine iki araç gönderdi ve 45 dakika içinde alevleri kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı kaydedildi. Havalimanı çalışanı David Thompson, “İşe giden otobüsümüz tünelde mahsur kaldı. Yaklaşık 90 dakika boyunca hareket edemedik. Başlangıçta ne olduğu konusunda bilgi verilmedi ve insanlar terör saldırısı gibi senaryolar düşünmeye başladı” şeklinde konuştu. Yangın, Terminal 2 ve 3’e giden tünelin tamamen kapatılmasına sebep oldu.

YOLCULAR BÜYÜK GECİKME YAŞADI

Bu durum, sabah saatlerinde uçuşu olan binlerce yolcunun havalimanına ulaşmasını zorlaştırdı. Birçok kişi uçuşlarını kaçırdı veya büyük gecikmeler yaşadı. Havalimanı çalışanları, tünellerin kapatılmasını ciddi bir planlama hatası olarak değerlendiriyor. Bir güvenlik görevlisi, “Sadece iki tünel ve iki terminal girişi olması büyük bir sorun. Dünyada başka hiçbir büyük havalimanında böyle bir durum yok” diyerek endişelerini dile getirdi.

ARAÇ İNCELEMESİ YAPILDI

Yetkililer, yangının çıkış sebebiyle ilgili başlangıçta aracın elektrikli olduğu düşüncesine sahipken, daha sonra yapılan incelemede aracın dizel motorlu olduğu anlaşıldı. Heathrow Havalimanı sözcüsü, “Tüm yollar yeniden açıldı ancak havalimanı çevresinde trafik sıkışıklığı devam ediyor. Bu sabah yaşanan aksaklık için özür dileriz” diye açıklamada bulundu. Ulaştırma Bakanlığı, benzer olayların tekrarlanmaması için havalimanı erişim yollarının gözden geçirileceğini bildirdi.