İngiltere’de MHRA, Kadınları Uyarıyor. Zayıflama İğneleri Risk Taşıyor. Doğum Kontrol Hapı Kullanımı Önemli. Temas Edilmesi Gereken Alanlar Var. Uzman Tavsiyesi Her Zaman Gereklidir. İlaçların Yan Etkileri Bilinmeli

ZAYIFLAMA İĞNELERİYLE İLGİLİ UYARI

İngiltere’de İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), zayıflama iğneleri kullanan kadınları doğum kontrol haplarının etkili kullanılmaları gerektiği konusunda uyarıyor. MHRA yetkilileri, Wegovy ve Mounjaro gibi ilaçların kullanımıyla ilgili doğmamış bebeklere zarar verip vermeyeceğinin henüz bilinmediğini belirtiyor. Ayrıca, zayıflama iğnelerinin aşırı kilolu veya obez bireylerde doğum kontrol hapının etkisini azaltabilmesi konusunda da önemli bir uyarı yapılıyor.

Zayıflama iğneleri, son günlerde popülarite kazanıyor. Ancak birçok kadının bu ilaçları güvenli bir biçimde kullanmadığı ya da doğru tavsiyeyi almadığı yönünde endişeler ortaya çıkıyor. İlaçların yan etkileri arasında kusma ve ishal gibi durumlar bulunduğundan, doğum kontrol hapının etkin bir şekilde emilemeyebileceği düşünülüyor. MHRA yetkilileri, kadınların GLP-1 tipi ilaçları alırken ve bu ilaçları kullanmaya başlamadan önce doğum kontrol hapı kullanmaları gerektiğini vurguluyor. Özellikle Wegovy ve Ozempic için iki ay, Mounjaro için ise bir ay beklemeleri gerekiyor. Ayrıca Mounjaro kullananların dört hafta boyunca prezervatif gibi başka yöntemlerle doğum kontrolü sağlamaları öneriliyor.

HASTA DENEYİMLERİ VE ENDİŞELER

Doğum kontrolü ile ilgili öneriler, ilaçlara dair hasta bilgilendirme broşürlerinde belirtiliyor. Ancak MHRA, kendi kılavuzunu da yayımlamış durumda. Zayıflama ilaçlarının güvenli kullanılmadığı konusunda MHRA’nın yanı sıra doktorlar ve eczacılar da kaygılı. Obezite ve Tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan bu ilaçların, insanların tok hissetmelerini sağladığı biliniyor. Ancak bu ilaçların yalnızca vücut kitle endeksi yüksek olan kişiler için kullanılması sağlansa da, internet üzerinden ya da güzellik salonlarında tıbbi tavsiye olmaksızın satıldıkları da görülüyor. MHRA, bu ilaçların riskleri ve faydaları hakkında doktor veya eczacıdan bilgi alınmasını tavsiye ediyor.

HAMİLELİK İLE İLGİLİ RİSKLER

MHRA’nın harekete geçmesine neden olan durum, halkın ilacın yan etkileri ile ilgili bildirimlerini yapabildiği Sarı Kart programına hamilelikle ilgili yapılan yaklaşık 40 bildirimdir. MHRA yetkilisi Dr. Alison Cave, ilaçların doğmamış bebeğe zarar verebileceğine dair hayvan çalışmalarıyla kanıtlar bulduklarını ancak insanların aynı etkileri yaşayıp yaşamayacaklarını bilmediklerini aktarıyor. Kadınlar için güvenli bilgilerin eksik olduğunu belirten Dr. Cave, hamile olan kadınların mümkün olan en kısa sürede doktorlarıyla görüşerek ilaçlarını bırakmaları gerektiğini söylüyor.

DOĞUM KONTROLÜNDE GEREKEN ÖNERİLER

İngiltere Ulusal Eczacılar Birliği Başkan Yardımcısı Sukhi Basra, kadınların ilaç kullanımlarıyla ilgili kafalarında soru işareti olduğunda eczanelerine danışmalarını öneriyor. Dr. Bassel Wattar, doğum kontrolü için implant ya da rahim içi spiral yöntemlerinin, ağızdan alınan ilaçlara kıyasla daha etkili olduğunu ifade ediyor. Zayıflama ilaçlarının altında yatan nedenlerin bilinmesi gerektiğini söyleyen Dr. Wattar, uzman doktorların gözetiminde hamileliğin güvenli bir şekilde planlanması gerektiğini ekliyor. BPAS ise, kadınların doğum kontrol yöntemlerine erişim sağlayamadıklarını ve bunun için daha iyi bir plana ihtiyaç olduğunu vurguluyor.