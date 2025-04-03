İngiltere’de Türk Berberlerine Kara Para Baskını

İNGİLTERE POLİSİ, İŞYERLERİNİ BASKINLA HEDEF ALDI

İngiltere polisi, kara para aklama faaliyetlerine karşı düzenlediği operasyon dahilinde Türk berber dükkanlarına baskınlar yaptı ve 500.000 sterlinden fazla yasa dışı paraya el koydu. Polis kameralarındaki görüntülerde, ekiplerin suç örgütleri tarafından paravan olarak kullanılan berberlere baskın gerçekleştirdiği anlar kaydedildi. Geçen ay gerçekleştirilen bu operasyonda 33 işyerine baskın düzenlendi ve yedi kişi tutuklandı. “Machinize” ismi verilen bu operasyon, West Mercia Polisi, Ticaret Standartları, İtfaiye, Göçmenlik Bürosu ve Gelir İdaresi tarafından ortaklaşa yürütüldü. Operasyonun amacı, berber dükkanlarını dolandırıcılık, kara para aklama ve yasa dışı mal satışı için kullanan çetelere karşı bir mücadele yürütmek.

BASKINLAR TOPLUMDA SUÇ MESAJI GÖSTERİYOR

Dedektif Müfettiş Dan Fenn, “Organize suç grupları, yasa dışı para akışını gizlemek için berber dükkanları gibi yasal işletmeleri kullanıyor” şeklinde bir açıklama yaptı. Fenn, bu iş yerlerinin yüksek nakit cirosunun yasadışı faaliyetleri gizlemek için ideal bir ortam sağladığını ifade etti. Ayrıca, bu operasyonla suç şebekelerine toplumda suç faaliyetlerine izin verilmeyeceğine dair açık bir mesaj gönderildiğinin altını çizdi. Operasyonda halktan gelen ihbarların önemli bir rol oynadığı belirtildi. Polis, kara para aklamayla bağlantısı olan işletmeler hakkında bilgi sahibi vatandaşları ihbarda bulunmaya teşvik ediyor.

BERBER DÜKKANLARINDAKİ SUÇ İLİŞKİLERİ

Uyuşturucu uzmanı Gary Carroll, suçluların Türk berber formatını taklit etme eğiliminde olduğunu vurguladı. “Bir suç grubu başka bir grubun başarılı olduğunu görünce onu taklit ediyor” diyen Carroll, toplum olarak nakit kullanımından uzaklaşılmasına rağmen berberlerin hâlâ nakit temelli çalıştığını ve düşük ücretler sayesinde bu durumun sürdürülebilir olduğunu belirtti. Ayrıca, bu sektörün gıda işletmeleri gibi düzenli denetimlere tabi olmadığını vurguladı. Kendini “Türk berberi” olarak tanıtan dükkanların birçoğunun aslında Kürtler ve Arnavutlar gibi farklı milliyetler tarafından işletildiğine dikkat çekti. Carroll, bu dükkanların artışını uyuşturucu ticareti ile ilişkilendirdi.

İNSAN KAÇAKÇILIĞI VE SUÇLAMALAR

2022’de insan kaçakçısı Hewa Rahimpur’un tutuklanması, berber dükkanı patlamasının arkasındaki karanlık gerçeği gün yüzüne çıkardı. Rahimpur, küçük teknelerle 10.000 göçmeni Fransa’dan İngiltere’ye getirmekten şüphelenilerek yakalandı ve çetesi geçişlerden 13 milyon sterlin kazandı. Bu paranın Kuzey Londra’daki bir berber dükkanı aracılığıyla aklandığı iddiaları ortaya atıldı. Artan suç iddialarına rağmen, birçok dürüst berber sahibi bu durumdan şikayet ediyor. Tunbridge Wells’te Pasha adlı berberi işleten Reeza Jafari, “İnsanlar Türk berberi işletiyorsanız organize suçla bağlantınız olduğunu düşünüyor. Çoğu durumda bu doğru değil. Biz sadece herkes gibi geçimimizi sağlamak istiyoruz. Ancak az sayıdaki kötü örnek, hepimizi kötü gösteriyor” dedi.