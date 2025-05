İngiltere’de UKLFI Tepki Çekti

İNGİLTERE’DEKİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜNÜN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMASI

İngiltere’de İsrail haklarını savunan avukatların yer aldığı sivil toplum örgütü, Gazze’deki İsrail saldırılarının “obeziteyi düşürmüş olabileceği” yönündeki açıklamasıyla gündeme geldi. Perakende satış işletmeleri arasında bulunan Co-operative Group’tan (Co-op) yapılan açıklamada, marketlerde İsrail ürünlerini boykot etme önerisinin yıllık toplantıda aleminde tartışılacağı ifade edildi.

CO-OP’UN BOYKOT GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN TEPKİLER

İsrail haklarını savunan avukatların oluşturduğu İngiltere’deki UKLFI adlı sivil toplum örgütü, Co-op’un boykot teklifini değerlendirdi. Açıklamada, Co-op’un akademik dergi The Lancet’te yer alan bir makaleye atıfta bulunarak, “Gazze’de 186 bin kişinin İsrail saldırılarına bağlı sebeplerle öldüğü” ifadelerine yanıt verildi. “Teklif, The Lancet’e atıfta bulunarak Temmuz 2024 itibariyle çoğunluğu kadın ve çocuk 186 bin Gazzelinin yaşam kaybı olduğunu belirtiyor. Ancak The Lancet’teki makale, bu sayının kesinlikle ölümlerle ilintili olmadığını; dolaylı olarak ölebileceğini spekülatif bir şekilde öne sürüyor. Bu tahmin, sağlam bir temele dayanmıyor.” açıklaması yapıldı.

İNGİLTERE’DEKİ FİLİSTİN DESTEKÇİLERİNDEN TEPKİ

UKLFI’nın obezitenin düşüşünü tartışırken Gazze’deki yaşam beklentisini etkileyen faktörleri göz ardı ettiği görüşüne İngiltere’deki Filistin destekçilerinden tepki geldi. Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) Başkanı Ben Jamal, “Gazze’deki çocuklar için artan açlık, hastalık ve ölüm riski, UKLFI tarafından kilo vermelerine yarayacağı şeklinde değerlendirilmesi mide bulandırıcı.” şeklinde konuştu. Arap-İngiliz Anlayış Konseyi Başkanı Chris Doyle ise yaptığı açıklamada, “İsrail’in obezite seviyesini düşürmek üzere 2,3 milyon Filistinliyi zorunlu diyete tabi tutması, mantıksal temelden uzak ve iğrenç bir görüş.” ifadelerini kullandı.