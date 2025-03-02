İngiltere’de Ukrayna İçin Güvenlik Zirvesi Tamamlandı

ZİRVE SONA ERDİ

İngiltere’nin başkenti Londra’da, Ukrayna’ya sağlanacak güvenlik garantileri ve bu ülkede sürdürülebilir barış konularının görüşüldüğü zirve tamamlandı. Zirve, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın tarihi Lancaster House yerleşkesinde yerel saatle 14.00’te başladı. Ukrayna, Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Türkiye, Kanada, Finlandiya, İsveç, Çekya ve Romanya’dan devlet liderleri ve bakanlar bu zirvede yer aldı. Ayrıca NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da zirveye katıldı. ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki 28 Şubat’ta yaşanan tartışmanın ardından yapılan bu zirvede, ABD’nin Ukrayna’ya desteği ve güvenlik garantileri konuları masaya yatırıldı.

BARIS KOALİSYONU AÇIKLAMASI

Zirvenin ardından basın toplantısı düzenleyen İngiltere Başbakanı Keir Starmer, “Ukrayna’da barışı korumak için bir koalisyon kuracağız. Her ülke katkıda bulunamayabilir ancak bu, arkamıza yaslanıp izleyeceğimiz anlamına gelmez” ifadelerini kullandı. Starmer, zirve öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme sonucunda iki ülke arasında bir kredi anlaşması imzalandı. Zelenskiy, sosyal medya paylaşımında, anlaşmanın finansmanının Ukrayna’da silah üretimine yönlendirileceğini belirterek, “Bu kredi, Ukrayna’nın savunma yeteneklerini artıracak ve dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirler kullanılarak geri ödenecek. Gerçek adalet budur. Savaşı başlatan, bedelini ödemelidir” diye değerlendirdi. Starmer, BBC’ye verdiği röportajda, Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmayı izlediğini anlatırken, “Ukrayna’da kalıcı barışa odaklanmamız gerekiyor” dedi. Ayrıca, Fransa ve birkaç ülkeyle birlikte savaşı sona erdirecek bir plan üzerinde çalışmak için Ukrayna ile anlaştıklarını belirtti.

İTALYA’DAN BİRLEŞTİRİCİ ROL VURGUSU

Zirve öncesinde Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Meloni, Ukrayna’da kalıcı barışın sağlanması konusunda, “Batı’nın bölünmesi riskini önlememizin çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi. Bu noktada İngiltere ve İtalya’nın birleştirici bir rol oynayabileceğini ifade eden Meloni, “Eğer ayrışırsak bu, bizi daha zayıf hale getirecektir” vurgusunu yaptı. Türk diplomatik kaynaklar, Hakan Fidan’ın toplantıda, ABD Başkanı Trump’ın önerileri ile Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin fikir alışverişinde bulunmasını sağlayacağı ve Türkiye’nin bu sürece sunabileceği katkıları aktarması bekleniyor. Fidan’ın, barışın tesisine yönelik Türkiye’nin çabalarını da vurgulaması öngörülüyor.

PAZARLIK SÜRECİ VE ZELENSKİY

Ayrıca, zirvede Türkiye’nin ilerleyen süreçte Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerdeki rolüne hazır olduğunu ve kalıcı güvenliğin, ekonomik refahın ve istikrarın sağlanması gerekliliğine değinileceği öngörülüyor. ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasındaki tartışma üzerine planlanan ortak basın toplantısının iptal edildiği bilgisi verildi. Tartışmanın ardından Trump, Zelenskiy’in barışa henüz hazır olmadığını savundu. Zelenskiy ise Fox News’a verdiği beyanatta, Trump’tan özür dileyip dilemeyeceğine ilişkin “Özür dilememi gerektirecek yanlış bir şey yapmadım” yanıtını verdi. Tartışmanın ardından, birçok Avrupalı lider de Ukrayna’ya destek mesajları paylaştı. Zelenskiy, Londra’ya gitmek üzere Beyaz Saray’dan ayrıldı ve bu konu zirve gündeminin en önemli maddelerinden biri haline geldi.