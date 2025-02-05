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Spor

İngiltere’de VAR Kullanımı Eleştiriliyor

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VAR HATALARI ÜZERİNE GÜNCEL RAPOR

İngiliz medyasında yayımlanan haberlere göre Premier Lig’in Önemli Maç Olayları (KMI) paneli, VAR kararlarıyla ilgili olarak sezonun 23 haftalık döneminde 4 yanlış ve 9 kaçırılan VAR müdahalesi belirledi. Önceki sezon ile karşılaştırıldığında, geçen yıl aynı dönemde 20 VAR hatası tespit edildiği ve bu sezon hatalarda bir azalma olduğu ifade ediliyor.

PREMIER LİG’DE VAR MÜDAHALELERİ

Premier Lig’de bu sezon şimdiye kadar 239 lig maçı gerçekleştirildi ve bu maçlarda toplam 70 VAR müdahalesi yapıldı. Bu veriler, VAR sisteminin etkinliği konusunda bir değerlendirme sunuyor.

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