İngiltere’deki 23 Seçim Sona Erdi

SEÇİM SÜRECİ SONLANDI

İngiltere’deki 317 yerel yönetimin 23’ünde gerçekleştirilen belediye meclisi ve belediye başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı. Ülkede yerel saatle 07.00’de (TSİ 09.00) başlayan oy kullanma süreci, halkın 1641 belediye meclis üyesi ve 6 belediye başkanını seçmek amacıyla sandığa gittiği bir gün olarak kaydedildi. Oy verme işlemleri, 23 seçim bölgesinde yerel saatle 22.00’de (TSİ 00.00) sona erdi.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ YAPILDI

Seçmenler, Cambridgeshire and Peterborough, Greater Lincolnshire, Hull and East Yorkshire, West of England, Doncaster ve North Tyneside gibi bölgelerde belediye başkanlarını seçmek için oy kullandı. Bu yıl büyükşehir statüsü kazanarak dikkat çeken Greater Lincolnshire ve Hull and East Yorkshire bölgelerinde belediye başkanı seçimi ilk defa gerçekleştirildi.

MECLİS ÜYELERİ VE MİLLETVEKİLLERİ SEÇİLDİ

Belediye meclis üyeleri için oy verilen şehirler arasında Oxford ve Cambridge yer aldı. Seçmenler, Londra’nın tarihi alanı City’de bulunan ve belediye meclisi olarak işlev gören City of London Özel İdaresi için de tercihlerini yaptı. Ayrıca Runcorn ve Helsby seçim bölgelerinde halk, ara seçimle milletvekilini belirlemek için sandığa gitti. Dün gerçekleştirilen bu seçimlerin sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. Ancak Runcorn ve Helsby seçim bölgelerindeki sonuçlarla ilgili henüz bir tarih bildirilmedi.