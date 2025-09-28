İngiltere’deki Cinayet Davasında Şok Edici Ayrıntılar Açıklandı

İNGİLTERE’DE KAN DONDURAN CİNAYETİN DETAYLARI

İngiltere’de meydana gelen korkunç cinayetin ayrıntıları mahkeme sürecinde gün yüzüne çıktı. 68 yaşındaki Martin Suter, Hampshire’ın Stubbington bölgesindeki Crofton Mezarlığı’nda, 71 yaşındaki eski eşi Ann Blackwood’u hayatından etti. Çiftin intihar eden oğulları Christopher’ın 36. doğum günü olması gereken günde yaşanan bu korkunç olay büyük yankı uyandırdı. Ann Blackwood, oğlunun mezarına çiçek bırakmak için geldiği esnada Suter’in bıçaklı saldırısına uğradı.

SAVCILAR OLAYI ANLATTI

BBC’nin haberine göre; savcı Robert O’Sullivan KC, mahkemede Suter’in sabah saatlerinde mezarlıkta olduğunu, getirdiği mutfak bıçağı ve makasla eski eşini beklediğini aktardı. Öğleden sonra Ann Blackwood, bisikletiyle mezarlığa geldiğinde Suter kadınla karşılaştı ve burada Suter, kadının boğazını kesip, makasla sırtından defalarca bıçakladı. Cinayetin ardından Suter, polisi arayarak, “Az önce eski eşimi bıçaklayarak öldürdüm” şeklinde bir itirafta bulundu. Bununla birlikte, ikinci eşi Diane’e de durumu bildirdi.

AİLENİN AÇIKLAMASI VE YARGILAMA SÜRECİ

Savcı, Suter’in eski eşini, oğullarının intiharından sorumlu tuttuğunu ve hayatının onun yüzünden mahvolduğunu söylediğini dile getirdi. Ann Blackwood’un ailesi ise olay sonrasında yaptıkları açıklamada derin bir üzüntü içinde olduklarını belirterek, “Ann; kızı, kardeşleri, ailesi ve tüm arkadaşları tarafından çok sevilen, şefkatli ve iyi kalpli bir insandı. Emekliliğinde tenis, yelken, bisiklet ve müzik gibi aktivitelerle aktif bir yaşam sürüyordu” diye ifade etti. Martin Suter’in tutukluluk hali devam ederken, ceza durumu 21 Kasım’da açıklanacak. Yargıç Michael Bowes’un kararını ise 7 Kasım’da vermesi bekleniyor.