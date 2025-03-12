İngiltere’deki FETÖ Yapılanması ve Faaliyetleri

FETÖ’NÜN İNGİLTERE YAPILANMASI

Dünyanın pek çok ülkesinde faaliyet gösteren FETÖ, Avrupa’daki yapılanmasının önemli merkezlerinden birine İngiltere’de sahip. 90’lı yıllardan bu yana giderek büyüyen bir yapılaşma sergileyen FETÖ, 15 Temmuz darbe girişiminden önce birçok örgüt yöneticisinin kaçtığı ülkeler arasında yer alıyor. KHK ile kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın eski başkanı firari FETÖ’cü Mustafa Yeşil, Koza Altın’ın eski sahibi FETÖ firarisi Akın İpek, örgütün Kuzey Irak’taki temsilcisi Talip Büyük, FETÖ’nün gizli kasası ve iki numarası Mustafa Özcan, ortağı Ali Çelik ile Bank Asya’nın eski genel müdürü Ahmet Beyaz, İngiltere’ye firar eden önemli isimler arasında bulunuyor. Bunun yanı sıra, birçok FETÖ mensubu İngiltere’de vatandaşlık veya oturum izni almak için çeşitli yolları kullanıyor.

İNGİLTERE’DE YATIRIM İLE OTURUM HAKKI

İngiltere, 200 bin sterlin değerinde yatırım ile “girişimci” veya 2 milyon sterlin değerinde yatırım ile “yatırımcı vizeleri” ile 45 günde oturum hakkı sağlıyor. Yatırımcılar, 6 yıl sonunda İngiltere vatandaşı olma hakkına da sahip olabiliyor. Londra’ya firar eden FETÖ’cüler, “girişimci” vasfıyla oturum ve sonrasında da vatandaşlık alabilme fırsatını değerlendiriyor. Firari örgüt yöneticileri, mahrem imamlar ve aileleri için oturum ve vatandaşlık sürecini yürütmek için örgütün finansmanıyla şirketler kuruyor. İngiliz hükümetinin kayıtlarında, FETÖ firarilerinin aynı adresler üzerinde birçok şirket açtığı bilgisi yer alıyor.

BERABERLİK GÖSTEREN ŞİRKET ADRESLERİ

FETÖ’cüler, bir adreste birçok şirkete kayıt yaptırarak İngiltere’de oturum ve vatandaşlık hakkı elde ediyor. Bu adreslerden biri 244 Chase Road, London, England, N14 6HH. Dışarıdan bakıldığında standart bir İngiliz evi izlenimi veren bu adreste birçok şirket bulunuyor. FETÖ’nün tanınmış isimlerinden Mustafa Yeşil, Ahmet Beyaz, Tarık Toros, Özcan Keleş ve İsmail Sezgin’in şirketleri bu adrese kayıtlı. Bir diğer önemli adres ise Suite 1, 596 Green Lanes, Palmers Green, London, United Kingdom, N135RY. Bu adreste Mustafa Özcan ve İsmet Aksoy gibi örgütün üst düzey yöneticileri ile pek çok mahrem imama ait şirketler bulunuyor.

ÖRGÜTÜN PARA KASALARI VE YATIRIMLARI

FETÖ’nün yıllarca “himmet” adı altında topladığı paralardan bir kısmı Londra’daki şirketlerde işletiliyor. Örgütün para kontrolü için İsmet Aksoy, Mustafa Yeşil, Mustafa Özcan, Talip Büyük, Ahmet Beyaz, Ali Çelik ve Şerif Ali Tekalan gibi kişilerin kendileri ya da çocukları üzerine açtıkları birçok gerçek şirket mevcut. Şerif Ali Tekalan’ın oğlu ile Talip Büyük ve Ali Çelik’in Londra’da kendi isimlerine ve çocuklarına ait şirketleri bulunuyor. Ayrıca, KHK ile kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın eski başkanı Mustafa Yeşil’in de kendisine ve çocuklarına ait ayrı ayrı şirketler bulunuyor. Örgüt üyeleri, yatırımlarını gayrimenkul sektöründe ve düşük riskli finans piyasında değerlendiriyor. Ancak, örgütün parasının miktarı hâlâ bilinmiyor.