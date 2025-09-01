İngiltere’den Kıtlık Uyarısı Geldi

İsrail’in Gazze’ye Saldırıları Devam Ediyor

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları, bir yılı aşkın süredir devam etmekte. Bölgedeki sıkı ablukaya karşı tepkiler giderek artıyor. Bu bağlamda, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İngiltere Parlamentosu’nda Orta Doğu’daki mevcut durumu ele aldı.

GAZZE’DEKİ KITAĞA DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Lammy, İsrail’in saldırılarının ve ablukasının yarattığı kıtlığa dikkat çekerek, “Daha fazla ölümün önüne geçmek için çok büyük çaplı insani yardım müdahalesine ihtiyaç var” dedi. Lammy, “Bu, 21. yüzyılda insan eliyle yaratılmış bir kıtlık ve İsrail hükümetinin yetersiz şekilde yardıma izin vermeyi reddetmesi beni öfkelendiriyor.” şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca, sivil toplum kuruluşları, insani yardım görevlileri ve sağlık çalışanlarının Gazze’de çalışmalarına izin verilmesi gerektiğini vurguladı. Lammy, İsrail’in sınırdaki yardım stoklarının Gazze’ye girmesine de müsaade etmesini gerektiğini belirtti.

YETERSİZ BESLENMEDEN ÖLÜMLER

Bakan, Gazze’de kıtlığın kontrol altına alınmazsa tehlikeli bir hal alabileceği konusunda uyardı. 1 Temmuz’dan bu yana, 119’u çocuk olmak üzere 300’den fazla kişinin yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü ifade etti.

YARDIM VE TIBBİ BAKIM İÇİN EK FON

David Lammy, ülkesinin Gazze’ye 15 milyon sterlinlik ek fon sağlayacağını açıkladı. Ayrıca, Gazze’den daha fazla yaralı ve ağır hasta çocuğun tedavisi için İngiltere’ye getirilmesi amacıyla çalışmalar yapıldığını aktardı. İlk hastaların önümüzdeki haftalarda gelmesi bekleniyor, ancak Lammy, bu durumun “tamamen İsrail’in izinlerine bağlı olduğunu” belirtti. İngiltere hükümetinin, sürecin en kısa sürede gerçekleşmesi için İsrail’le baskı yaptığını söyledi. Lammy, eğer Gazze’de ateşkes sağlanamazsa, İngiltere’nin bu ay yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin devletini tanımak için adım atabileceğini dile getirdi.

İRAN’IN YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Bakan Lammy, İran ile ilgili olarak da E3 ülkelerinin (İngiltere, Fransa ve Almanya) BM yaptırımlarını geri getirmek üzere BM Güvenlik Konseyi’ne başvurusunu değerlendirdi. “İran’ın yasal yükümlülüklere uymamasından ve diplomasi yolunu seçmemesinden üzüntü duyuyorum. Dolayısıyla harekete geçmekten başka seçeneğimiz yok,” ifadelerini kullandı. Lammy, İran’ın gerekli koşulları sağlamak için hala zamanı olduğunu belirtti.