İngiltere’den Ukrayna İçin Barış Planı Desteği

İNGİLTERE BAŞBAKANI KEIR STARMER’DAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bugün 29 dünya lideriyle yaptığı sanal toplantının ardından, Ukrayna’da olası bir ateşkesi sağlamak için hazırlanan askeri planların “operasyonel aşamaya” geçtiğini duyurdu. Başbakan Starmer, toplantıya katılan ülkelerin ordularının yöneticilerinin Perşembe günü İngiltere’de bir araya gelerek “Ukrayna’nın gelecekteki güvenliğini güvenceye alacak güçlü ve dirençli planlar hazırlayacağını” belirtti. Ukrayna, bu hafta ABD ile yapılan görüşmelerin ardından 30 günlük bir ateşkes planı üzerinde mutabakat sağladığını açıkladı.

UKRAYNA LEADERI ZELENSKIY’DEN AÇIKLAMALAR

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, toplantıda yaptığı konuşmada “sadece konuşmak yetmiyor, aktif baskı da şart” diyerek, barışa ulaşmanın kayıtsız şartsız başlaması gerektiğini söyledi. “Rusya bunu reddederse, kabul edene kadar güçlü bir baskı uygulanmalı. Rusya’nın anladığı tek bir dil var,” şeklinde ekledi. Avrupa ülkelerinin silah üretimi yapması gerektiğini de vurgulayan Zelenskiy, bu liderlere ABD yöneticileri ve Başkan Trump’la görüşerek “Rusya’yı kapsamlı yaptırımlarla barışa zorlama” konusunda çağrıda bulundu.

STARTMER’DEN ETKİLİ EYLEM ÇAĞRISI

Toplantının ardından bir konuşma yapan Başbakan Starmer, “dünyanın boş sözlere değil eylemlere ihtiyacı var” dedi. “Kremlin’in Ukrayna’ya saldırmaya devam etmesi ve ateşkes teklifini yanıtsız bırakması, Putin’in barış istediğine dair sözlerine ters düşüyor,” dedi. Starmer, Putin derhal ve koşulsuz bir ateşkesi kabul etmezse baskıyı artırarak onu müzakere masasına getirilmesi gerektiğini ifade etti. Ukrayna’ya askeri desteğin artırılacağını ve Rusya’ya yönelik yaptırımların da güçlendirileceğini belirtti.

TOPLANTIDA KATILAN ÜLKELER

Bugünkü toplantıya NATO, Avrupa Birliği, yaklaşık 20 Avrupa ülkesi, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda katıldı. Başbakan Starmer, bu ay Londra’da düzenlenen bir toplantıda, ateşkesin ardından Ukrayna-Rusya sınırında bir “gönüllüler koalisyonu” kurulmasını önermişti. O toplantıya Türkiye de katılmıştı. Zelenskiy, toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında, ateşkesin ardından diğer ülkelerin askeri yardımlarına ihtiyaç duyacaklarını belirtirken, bazı ülkelerin bu fikre karşı çıktığını ifade etti.

FİNLANDİYA DEVLET BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

BBC’ye konuşan Finlandiya Devlet Başkanı Alexander Stubb, “Ortada bir ateşkes ve barış süreci olmadığı için asker göndermekten bahsetmek için henüz erken. Net bir plan olduktan sonra yükümlülüklerimizden bahsedebiliriz,” şeklinde açıklama yaptı. Başbakan Starmer, iki hafta önceki toplantıdan bu yana “çok şey olduğunu” belirtti. ABD-Ukrayna ilişkisi inişli çıkışlı günlerden geçerken, bu hafta Suudi Arabistan’da iki ülkenin 30 günlük bir ateşkes planında anlaştığı kaydedildi.

KOALİYONUN BEGİŞİ VE GÜVENCE SORUNU

Başbakan Starmer, yeni taahhütlerin artırıldığını ve “Başarılı bir şekilde politik ve askeri ivme kazanıyoruz,” şeklinde ifade etti. Ancak planlar şekillenirken birçok siyasi, diplomatik ve askeri görüşme yapılması bekleniyor. ABD’nin bu plana ne ölçüde bir güvence vereceği ise belirsizliğini koruyor. Zelenskiy için zamanın daraldığı, özellikle de Rusya’nın Kursk bölgesini işgal eden Ukrayna askerlerinin geri çekilmek zorunda kalmasıyla birlikte baskı altında oldukları görülüyor.

Ukrayna’nın, ABD Başkanı Trump’ın açıklamalarının aksine Kursk’taki askerlerinin kuşatmaya alındığını ifade etmesi, durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Geçen yılın sonlarında Kiev’de Ukrayna askerlerinin, Kursk’ta elde edilen toprakları gelecekteki müzakerelerde pazarlık kozu olarak kullanmak istediklerini belirttiği hatırlatılıyor. Ancak müzakerelerde Putin’in bu kozu Ukrayna’nın elinden almak istediği anlaşılmakta.