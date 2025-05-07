İngiltere Devlet Bakanı, Gerilim ve Diplomasi Belirtti

İNGİLTERE’DEN HINDISTAN-PAKISTAN GİRSİNİ ÇÖZME ÇABALARI

İngiltere’nin Orta Doğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimle ilgili önemli mesajlar verdi. Falconer, toplum ve dini liderlerden, “dini ve etnik farklılıkların ötesinde bir araya gelme zamanı olduğu” çağrısını yapmalarını beklediklerini dile getirdi. İngiltere Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmaların hassas bir mesele olduğunun bilincinde olduklarını vurguladı.

Falconer, İngiltere’deki Hindistan ve Pakistan toplumlarının bu ülkeye sağladığı katkıların büyük olduğunu belirtti. İki ülke arasındaki gerginliğin, birçok kişi için zor bir dönem oluşturduğuna dikkat çekti. Bakan, “Tüm toplum liderleri ve dini liderlerden, dini ve etnik farklılıkların ötesinde bir araya gelme zamanı olduğu mesajını yaymalarını bekliyoruz. İngiltere olarak gerilimin düşürülmesi ve diplomasi için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

PATLAYICI GELİŞMELER

Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde düzenlenen ve 26 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan terör saldırısına misilleme olarak 6 Mayıs’ta Pakistan topraklarına füze saldırıları düzenledi. Hint ordusu, “terör yapılanması” olarak tanımladığı 9 hedefin vurulduğunu açıkladı. Öte yandan, Pakistan yönetimi ise bu saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Pakistan ordusu, Hindistan’a ait 5 savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu; ancak Hindistan yönetimi bu iddiayı doğrulamadı.