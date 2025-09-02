İngiltere Dışişleri Bakanı Açıklama Yaptı

İSRAİL’İN GAZZE’YE YÖNELİK SALDIRILARI VE ABLUKA

İsrail, bir yıldan uzun süredir Gazze Şeridi’ni hedef alıyor. Bölgedeki sıkı ablukanın devam etmesi ile birlikte, tepkiler de giderek artıyor. Bu bağlamda, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İngiltere Parlamentosu’nda düzenlenen oturumda Orta Doğu’daki durumu değerlendirdi.

GAZZE’DEKİ KITAĞA DİKKAT ÇEKİLDİ

Bakan Lammy, İsrail’in saldırıları ve abluka nedeniyle Gazze’de yaşanan kıtlığa dikkat çekerek, daha fazla ölümün engellenmesi için ciddi bir insani yardım müdahalesine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Lammy, “Bu, 21. yüzyılda insan eliyle yaratılmış bir kıtlık ve İsrail hükümetinin yetersiz şekilde yardıma izin vermeyi reddetmesi beni öfkelendiriyor.” şeklinde konuştu. Ayrıca, sivil toplum kuruluşlarının, insani yardım görevlilerinin ve sağlık çalışanlarının Gazze’deki faaliyetlerine izin verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Aynı zamanda, İsrail’in sınırdaki yardım stoklarının Gazze’ye girişine de izin vermesi gerektiğini belirtti.

KITLIĞIN CİDDİ BOYUTLARA ULAŞTIĞI VURGULANDI

Lammy, Gazze’deki kıtlığın gerekli tedbirler alınmadığı takdirde daha da kötüleşebileceği konusunda uyarıda bulundu. 1 Temmuz’dan bu yana, 119’u çocuk olmak üzere 300’den fazla kişinin yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.

GAZZE’YE YARDIM FONLARI VE TEDAVİLER

Dışişleri Bakanı Lammy, ülkesinin Gazze’ye yardım ve tıbbi bakım için 15 milyon sterlin ek fon tahsis edeceğini duyurdu. Ayrıca, Gazze’deki daha fazla yaralı ve ağır hasta çocuğun tedavisi için İngiltere’ye getirilmesi üzerinde çalıştığını ifade etti. İlk hastaların önümüzdeki haftalarda ulaşmasının beklendiğini aktaran Lammy, bunun tamamen İsrail’in onayına bağlı olduğunu belirtirken, bu durumu hızlandırmak için İsrail hükümetine baskı yaptıklarını söyledi. Ayrıca, Lammy, Gazze’de ateşkes sağlanmadığı takdirde, İngiltere’nin bu ay Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Filistin devletini tanıma konusunda harekete geçeceğini dile getirdi.

İRAN’LA İLGİLİ ENDİŞELER PAYLAŞILDI

Bakan Lammy, konuşmasında, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın oluşturduğu E3 ülkelerinin, İran’a BM yaptırımlarını geri getirmek için BM Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) yaptıkları başvuru hakkında da açıklamada bulundu. Lammy, “İran’ın yasal yükümlülüklere uymamasından ve diplomasi yolunu seçmemesinden üzüntü duyuyorum. Dolayısıyla harekete geçmekten başka seçeneğimiz yok.” dedi. Bunun yanı sıra, İngiliz Bakan, “Diplomasinin sonu değil ve İran’ın gerekli tüm koşulları yerine getirmek için hala zamanı var.” şeklinde belirtti.