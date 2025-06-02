İngiltere Dışişleri Bakanı Fas’ta Temaslar Yaptı

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI FAS’TA RESMİ TEMASTA BULUNDU

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Faslı yetkililerle ekonomik ve parlamenter işbirliğini güçlendirme amacıyla çalışma toplantıları gerçekleştirdi. Lammy, Fas İşletmeleri Genel Konfederasyonu (CGEM) ile parlamentonun alt kanadı olan Fas Temsilciler Meclisi kapsamında 3 gün süren resmi temaslar sırasında önemli görüşmelerde bulundu.

STRATEJİK SEKTÖRLERDE YENİ ORTAKLIKLAR TEŞVİK EDİLECEK

CGEM’den yapılan açıklamada, başkent Rabat’ta gerçekleştirilen toplantının altyapı, su, enerji, sağlık, tarım-sanayi ve eğitim gibi stratejik sektörlerde yeni ortaklıkların teşvik edilmesini hedeflediği belirtildi. Ayrıca, Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Reşid Talbi Elalami, İngiltere Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası’ndan parlamenterlerin oluşturduğu heyetle bir görüşme gerçekleştirdi. Temsilciler Meclisi, bu alandaki ikili deneyimlerin paylaşıldığını ve yasama organı ile diğer devlet kurumları arasındaki ilişkilerin ele alındığını ifade etti.

PARLAMENTER DİPLOMASİ İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRİYOR

Yapılan açıklamada, ikili ve çok taraflı parlamenter diplomasinin, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin dinamiğini artırmadaki rolüne vurgu yapıldı. Ayrıca, iki ülke arasında yüksek öğrenim, sağlık ve ticaretin yanı sıra limanlarla ilgili olarak 4 mutabakat zaptı imzalandığı aktarıldı. Lammy’nin Fas ziyareti, 2011 yılından bu yana İngiltere’den bir dışişleri bakanının ülkeye gerçekleştirdiği ilk ziyareti olma niteliği taşıyor.