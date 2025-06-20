İngiltere Dışişleri Bakanı Kararlıyız

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI DAVID LAMMY’NİN AÇIKLAMALARI

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ABD ile birlikte İran’ın kesinlikle nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda kararlı olduklarının altını çizdi. Resmi ziyaret amacıyla Amerika Birleşik Devletleri’ni ziyaret eden Lammy, X hesabında yaptığı paylaşımda, İran’a yönelik İsrail saldırılarıyla tetiklenen çatışmanın ardından Orta Doğu’daki durumun kritik ve tehlikeli olmaya devam ettiğini ifade etti. Bakan Lammy, “İran’ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda kararlıyız,” dedi.

ABD İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER

Beyaz Saray’da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkanı’nın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile gerçekleştirilen toplantıya da değinen Lammy, bu görüşmede “bir anlaşmanın çatışmanın derinleşmesini nasıl önleyebileceğini” tartıştıklarını aktardı. İngiliz Bakan, “Önümüzdeki iki hafta içinde diplomatik çözüm elde etmek için fırsat penceresi var,” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE SONUÇLARI

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere, İran ordusunun üst kademesine yönelik geniş çaplı hava saldırıları düzenledi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile birlikte 9 nükleer bilim insanının hayatını kaybettiği, toplam sivil kaybın ise 227 olduğu bildirildi. İran ordusu, İsrail’e balistik füzelerle karşılık vererek 25 kişinin ölümüne ve 500’den fazla kişinin yaralanmasına neden oldu. İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılara karşı İran Sağlık Bakanlığı’ndan 15 Haziran’da yapılan açıklamaya göre en az 224 kişinin hayatını kaybettiği ve 1277’den fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülke, İsrail’in bu eylemlerini kınadı.