İngiltere Dışişleri Bakanı, Putin’i uyardı

KONUŞMALARDA RUSYA’YA ATEŞKES ÇAĞRISI

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Londra’da düzenlenen Weimar+ Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Vladimir Putin’in artık Avrupa’da barışı, ateşkesi ve müzakereleri ciddiye alma zamanı geldi. Putin’le başa çıkmanın tek yolu, güçlü bir konumda olmaktır. Hepimiz bu gücü ortaya koymalıyız” dedi. Lammy, toplantıda Rusya’ya ateşkes çağrısı yaptıktan sonra Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve İspanya dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi.

TOPLANTIYA KATILAN ÖNEMLİ İSİMLER

Londra’daki Lancaster House’da gerçekleşen ve önemli bakanların katıldığı Weimar+ toplantısına, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares katıldı.

RUSYA’NIN OYUN OYNAMAYA DEVAM ETMESİ

Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya’yı oyun oynamakla suçladı. Kallas, “Gece boyunca Ukrayna’ya yönelik 100’den fazla dron saldırısı oldu. Herhangi bir barış sürecine geçilebilmesi için önce ateşkes olmalı ve ayrıca, Rusya’nın bunu gerçekten istediğini görmek gerekiyor. Ama şu anda bu yok” dedi. Kallas, Rusya’ya daha fazla baskı yapılması gerektiğini belirterek, “Şu anda 17. yaptırım paketine yönelik çalışmalarımız sürüyor ve bunun önümüzdeki hafta Dışişleri Konseyi’nde kabul edilmesi bekleniyor” ifadesini kullandı.

RUSYA’NIN BARIŞ İSTEMESİ GEREKEN BİR DURUM

İstanbul’da yapılması planlanan görüşmelere dair bir soruya yanıt veren Kallas, “Eğer Ukrayna’yı devamlı surette bombalamaya devam ediyorlarsa, o halde müzakere yapılamaz. Biz Rusya’nın gerçekten barış istediğini görmek istiyoruz. Barış istemek için iki taraf gereklidir. Ama savaş istemek için tek bir taraf yeterlidir. Rusya’nın savaş istediğini açık bir şekilde görüyoruz” diye konuştu.

MÜZAKERELER İÇİN DAVETİN YAPILMASI

Lammy, toplantının açılışında Rusya’yı müzakere masasına oturmaya davet etti. İngiliz Bakan, “Vladimir Putin’in artık Avrupa’da barış, ateşkesi ve müzakereleri ciddiye alma zamanı geldi” dedi. Lammy, Avrupa’da barışı yeniden sağlamak için güçlü bir duruş sergilemenin önemine vurgu yaparak, “Gelecek hafta yapılacak İngiltere-AB zirvesi ve önümüzdeki ay yapılacak NATO zirvesi, Avrupa-Atlantik güvenliğin gelecekteki rotasını belirlemek açısından büyük önem taşıyor” sözleriyle toplantının önemini dile getirdi.