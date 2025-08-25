İngiltere Dışişleri Bakanı Tepkisini Gösterdi

DAVID LAMMY’DEN ŞOK AÇIKLAMA

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Nasser Hastanesi’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili önemli bir değerlendirme yaptı. Lammy, “İsrail’in Nasser Hastanesi’ne düzenlediği saldırı karşısında dehşete düştüm” ifadesini kullandı.

ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI

Açıklamalarına devam eden Lammy, saldırının sonuçlarına dikkat çekerek, “Siviller, sağlık çalışanları ve gazeteciler korunmalıdır. Acil ateşkes ilan edilmesi gerekiyor” dedi. Gerçekleştirilen bu saldırıda 5 gazeteci ve 4 sağlık çalışanı dahil olmak üzere toplamda 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 50’den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.