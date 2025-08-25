Haberler

İngiltere Dışişleri Bakanı Tepkisini Gösterdi

DAVID LAMMY’DEN ŞOK AÇIKLAMA

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Nasser Hastanesi’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili önemli bir değerlendirme yaptı. Lammy, “İsrail’in Nasser Hastanesi’ne düzenlediği saldırı karşısında dehşete düştüm” ifadesini kullandı.

ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI

Açıklamalarına devam eden Lammy, saldırının sonuçlarına dikkat çekerek, “Siviller, sağlık çalışanları ve gazeteciler korunmalıdır. Acil ateşkes ilan edilmesi gerekiyor” dedi. Gerçekleştirilen bu saldırıda 5 gazeteci ve 4 sağlık çalışanı dahil olmak üzere toplamda 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 50’den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Abd Başkanı, Savaş Bakanlığı Değişebilir

ABD Başkanı Trump, Savunma Bakanlığı'nın ismini 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirmeyi değerlendiriyor. Değişiklikle ilgili nihai kararın birkaç hafta içinde açıklanacağı belirtildi.
Trendyol Süper Lig’in 3. Haftası Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ve Trabzonspor, 9 puanla liderliği paylaşıyor. Eyüpspor - Alanyaspor mücadelesinin ardından, bazı maçlar Avrupa kupaları nedeniyle ertelendi.

