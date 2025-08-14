İngiltere, E1 Planlarına Karşı Çıkıyor

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN TEPKİ

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in Doğu Kudüs’teki yasadışı yerleşim alanı “E1” için onay verme planına sert bir tepki gösterdi. Lammy, “İngiltere, İsrail hükümetinin gelecekteki bir Filistin devletini ikiye bölecek E1 yerleşim planlarına şiddetle karşı çıkmaktadır” ifadesini kullandı. Bu tepki, Smotrich’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te yasa dışı yerleşim yerlerini genişletme niyetini açıklaması sonrasında geldi.

E1 PROJESİNİN ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRILIĞI

Bakan Lammy, İsrail’in Batı Şeria’yı bölecek olan ve Doğu Kudüs’ten ayrıştıracak bu yerleşim planlarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladı. Dışişleri Bakanı, bu projelerin derhal durdurulması gerektiğini belirtti. Lammy, “E1 yerleşim planları uluslararası hukukun açık bir ihlali anlamına geliyor ve derhal sonlandırılmalıdır” diyerek bu durumun ciddiyetini vurguladı.

E1 PROJESİNİN KAPSAMI ve HEDEFLERİ

İsrail, “E1” projesi çerçevesinde Batı Şeria’daki bölgeleri ayırmayı ve Kudüs’ü Filistin topraklarından koparmayı hedefliyor. Bu kapsamda 3 bin 401 yasa dışı konut inşa etmeyi planlıyor. Bu durum, bölgede gerginliği artırma potansiyeli taşıyor ve uluslararası gözlemciler tarafından dikkatle izleniyor.