İngiltere, Enerji İçeceklerini Yasaklıyor

İNGİLTERE’DE ENERJİ İÇECEKLERİNE YASAK GELİYOR

İngiltere hükümeti, son yıllarda artan sağlık endişeleri nedeniyle özellikle çocuklar arasında oldukça yaygın hale gelen enerji içecekleriyle ilgili önemli bir adım atıyor. Spor yapan gençler arasında sıkça tüketilen bu yüksek kafeinli içeceklerin, 16 yaşın altındakilere satışı tamamen yasaklanacak. Yasak kapsamına alınacak olan içecekler, litre başına 150 miligramdan fazla kafein içeren ve genellikle “çocuklara önerilmez” uyarısıyla piyasada olan ürünleri kapsıyor. Kola, çay ve kahve gibi daha düşük kafeinli içeceklerin ise yasaktan muaf tutulacağı belirtildi.

YASAKLARIN KAPSAMI GENİŞLEYECEK

Yeni düzenlemeye göre yasak sadece marketleri değil, çevrim içi satış platformlarını, restoranları, kafeleri ve otomatları da içerecek. Böylelikle yüksek kafeinli enerji içeceklerinin 16 yaş altındaki bireylere hiçbir şekilde satılması mümkün olmayacak. Bazı büyük perakende zincirleri önceden gönüllü olarak enerji içeceklerinin çocuklara satışını durdurmuştu; fakat bu uygulama tüm marketlerde geçerli değil ve bazı satış noktalarında çocukların bu ürünlere kolayca erişebildiği görülüyor.

SALGININ SAĞLIK ETKİLERİ HESAPLANACAK

Yeni düzenlemenin, çocuklar arasında uyku sorunları, dikkat eksikliği, kaygı bozuklukları ve obezite gibi sağlık problemlerini azaltmayı hedeflediği ifade ediliyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bu adım, yaklaşık 40 bin çocuğun obezite riskini önlerken yüz binlerce çocuğun eğitim başarısını ve genel yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyebilecek. Şu anda İngiltere’de her gün yaklaşık 100 bin çocuğun en az bir enerji içeceği tükettiği, 13-16 yaş grubundaki gençlerin ise üçte birinin haftada en az bir kez bu içeceklerden içtiği belirtiliyor.

SAĞLIK BAKANINDAN AÇIKLAMALAR

Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanı Wes Streeting, bu alışkanlığı eleştirerek, “Çocuklar her gün bir çift espressoya eş değer kafein alıyorsa, onlardan okulda başarı bekleyemeyiz.” ifadesini kullandı. 2024 yılında 1,2 milyon çocuk ve genç üzerinde yapılan bir araştırma ise enerji içeceği tüketiminin baş ağrısı, huzursuzluk, kronik yorgunluk ve uyku kalitesinde ciddi düşüş ile bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, stres, depresyon ve anksiyete gibi psikolojik sorunlarda da bir artış gözlemlendi.

ARAŞTIRMALAR VE GELECEK ÖNGÖRÜLERİ

Konuyla ilgili görüşlerini aktaran araştırmacılardan Profesör Amelia Lake, bu içeceklerin çocukların beslenmesinde yer almaması gerektiğinin altını çizerken, hükümetin yasağın yalnızca çocuk sağlığına değil, uzun vadede ülke ekonomisine de ciddi katkı sağlayacağını belirtiyor. Türkiye’de de birçok enerji içeceği markasının bu kapsamda değerlendirileceği düşünülüyor. İngiltere’de alınan bu kararın, ilerleyen dönemde diğer Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de de benzer uygulamaların önünü açabileceği tahmin ediliyor.