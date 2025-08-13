İngiltere, Fransa, Almanya Liderleri Uyarıda Bulundu

PUTİN’İN ATEŞKESİ KABUL ETMEMESİ DURUMUNDA YAPTIRIMLAR ARTACAK

İngiltere, Fransa ve Almanya’nın liderleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska’da yapacağı görüşmede Ukrayna’da ateşkesi kabul etmemesi halinde Rusya’ya yönelik yaptırımların artırılması gerektiğini vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Putin ve Trump’ın Alaska’daki önemli toplantı öncesinde ortak bir açıklama yaptılar.

DİPLOMATİK ÇÖZÜM İÇİN HAREKET GEÇİLMELİ

Ortak açıklamada, “Liderler, Başkan Trump’ın Ukrayna’daki katliamı durdurma, Rusya’nın saldırı savaşını sonlandırma, adil ve kalıcı bir barış sağlama yönündeki çabalarını memnuniyetle karşıladı. Bugün daha erken saatlerde Trump ile gerçekleştirilen açık görüşmeleri de olumlu karşıladılar” denildi. Toplantıyı eş başkanlık eden Macron, Starmer ve Merz, açıklamalarında Ukrayna’da barışa giden yolun bu ülke olmadan belirlenemeyeceğini net bir şekilde vurguladılar. “Liderler, aktif diplomasi, Ukrayna’ya destek ve Rusya’ya baskıyı birleştiren bir yaklaşımın sürmesi gerektiğini ifade ettiler. Diplomatik bir çözüm, Ukrayna ve Avrupa’nın hayati güvenlik çıkarlarını korumalı” denildi.

AÇIKLA MÜZAKERELER, ATEŞKES BAĞLAMINDA YAPILMALI

Açıklamada, liderlerin ayrıca “Anlamlı müzakereler ancak bir ateşkes ya da kalıcı ve önemli bir çatışma durdurma bağlamında gerçekleştirilebilir. Eğer Rusya, Alaska’da ateşkesi kabul etmezse, Rusya’nın savaş ekonomisine baskı uygulayan yaptırımlar ve daha geniş ekonomik tedbirler artırılmalıdır. Uluslararası sınırlar güç kullanarak değiştirilemez” ifadeleri dikkat çekti.

UKRAYNA’NIN GÜVENLİK GARANTİLERİ ARTTIRILMALI

Açıklamada, “Ukrayna, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü etkili bir şekilde müdafaa edebilmek için sağlam ve güvenilir güvenlik garantilerine sahip olmalıdır. Gönüllüler Koalisyonu, çatışmalar sona erdiğinde güvenlik gücü konuşlandırmayı planlayanlar aracılığıyla aktif rol üstlenmeye hazırdır. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ve Ukrayna güçlerinin üçüncü ülkelerle olan iş birliğine herhangi bir sınırlama getirilmemelidir. Rusya, Ukrayna’nın AB ve NATO’ya üyelik yolunda herhangi bir veto hakkına sahip olamaz” denildi. Ayrıca İngiltere, Fransa ve Almanya liderleri, Ukrayna’da adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için ABD Başkanı Donald Trump, ABD, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna halkı ile yakın işbirliği yapacaklarını belirttiler.