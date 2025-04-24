İngiltere, Fransa, Almanya Ve Ukrayna Destek Verdi

BARİŞ PLANINA DESTEK VURGUSU

İngiltere, Fransa, Almanya ve Ukrayna, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna ve Rusya arasındaki barış planına verdikleri desteği tekrar dile getirdi. Bir Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Londra’da gerçekleştirilen toplantıya Ukrayna’yı temsilen Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov’un katıldığını belirtti. Toplantının, İngiltere, Fransa ve Almanya’dan oluşan E3 ülkeleri ile ABD ve Ukrayna temsilcileri arasında gerçekleştiğini ifade etti.

TOPLANTI SONUCU VE GELECEK ADIMLAR

Sözcü, “Tüm taraflar, Başkan Trump’ın ölümleri durdurma, adil ve kalıcı barışı sağlama kararlılığını güçlü şekilde desteklediğini yineledi.” dedi. Görüşmelerin başarılı geçtiğini belirterek, “Gelecek adımlarda ortak bir noktaya ulaşmada önemli ilerlemeler kaydedildi. Yakın koordinasyonu sürdürme konusunda anlaşıldı.” değerlendirmesinde bulundu. İngiltere, Fransa ve Almanya, geçtiğimiz hafta ABD’li ve Ukraynalı yetkililerle Paris’te bir araya gelerek Rusya-Ukrayna Savaşını ele almış ve bu toplantının devamının Londra’da yapılacağı bildirilmişti.