İngiltere, Fransa, Almanya Ve Ukrayna Destek Verdiklerini Açıkladı

ABD BAŞKANI TRUMP’IN BARIŞ PLANINA DESTEK

İngiltere, Fransa, Almanya ve Ukrayna, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna ile Rusya arasında yürütülen barış planına verdikleri desteği yineledi. Bir İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yaptığı yazılı açıklamada, Londra’da gerçekleştirilen toplantıya Ukrayna’yı temsilen Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov’un katıldığını belirtti.

GÖRÜŞMELERDE ÖNEMLİ İLERLEMELER

Sözcü, toplantının İngiltere, Fransa ve Almanya’dan oluşan E3 ülkeleri ile ABD ve Ukrayna temsilcileri arasında yapıldığını ifade ederek, “Tüm taraflar, Başkan Trump’ın ölümleri durdurma, adil ve kalıcı barışı sağlama kararlılığını güçlü şekilde desteklediğini yineledi” dedi. Görüşmelerin başarılı geçtiğini vurgulayan Sözcü, “Gelecek adımlarda ortak bir noktaya ulaşmada önemli ilerlemeler kaydedildi. Yakın koordinasyonu sürdürme konusunda anlaşıldı” değerlendirmesinde bulundu.

PARİS’TE BAŞLAYAN GÖRÜŞMELERİN DEVAMı

İngiltere, Fransa ve Almanya, geçen hafta ABD’li ve Ukraynalı yetkililerle Paris’te bir araya gelerek Rusya-Ukrayna Savaşı’nı ele almış, bu toplantının devamının Londra’da yapılacağı bildirilmişti.