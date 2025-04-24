İngiltere, Fransa, Almanya ve Ukrayna Destekledi

ULUSLARARASI DESTEK YENİLENDİ

İngiltere, Fransa, Almanya ve Ukrayna, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna ile Rusya arasında sürdürdüğü barış planına verdikleri desteği yineledi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Londra’da gerçekleştirilen toplantıya, Ukrayna’yı temsilen Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov’un katıldığını açıkladı.

GÖRÜŞMELERDE ÖNEMLİ İLERLEMELER

Sözcü, toplantının İngiltere, Fransa ve Almanya’dan oluşan E3 ülkeleri ile ABD ve Ukrayna temsilcileri arasında yapıldığını belirterek, “Tüm taraflar, Başkan Trump’ın ölümleri durdurma, adil ve kalıcı barışı sağlama kararlılığını güçlü şekilde desteklediğini yineledi.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, görüşmelerin başarılı geçtiği ve “Gelecek adımlarda ortak bir noktaya ulaşmada önemli ilerlemeler kaydedildi. Yakın koordinasyonu sürdürme konusunda anlaşıldı.” değerlendirmesinde bulundu.

PARİS’TEN LONDRA’YA DEVAM

İngiltere, Fransa ve Almanya, geçen hafta ABD’li ve Ukraynalı yetkililerle Paris’te bir araya gelerek Rusya-Ukrayna Savaşı konusunu ele almıştı. Bu toplantının devamının Londra’da yapılacağı daha önce belirtilmişti.