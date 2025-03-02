İngiltere, Fransa ve Ukrayna Barış Planı Hazırlığında

İNGİLTERE’NİN BARIŞ PLANINI DUYURMASI

İngiltere, Fransa ve Ukrayna’nın işbirliği ile bir barış planı hazırlamakta olduğu açıklandı. Bu hazırlanan plan ABD Başkanı Donald Trump’a sunulacak. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkesinin ve Fransa’nın Ukrayna ile birlikte bir barış planı üzerinde çalışacağını duyurdu. Starmer, planın tamamlandıktan sonra ABD’ye iletileceğini belirtti. Londra’da düzenlenen Ukrayna zirvesinde BBC televizyonuna yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Macron ve ben bu plan üzerinde çalışıyoruz ve bunu daha sonra ABD ile müzakere edeceğiz” dedi.

GÖNÜLLÜLER KOALİSYONU FİKİRİ

Starmer, hafta sonu Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Trump ile yapılan telefon görüşmelerinde “gönüllüler koalisyonu” oluşturma fikrinin öne çıktığını ifade etti. Starmer, Avrupa’nın kendini savunma konusunda daha hızlı hareket etmesi gerektiğini vurguladı. “Burada kimseyi eleştirmiyorum ancak Avrupa’daki her bir ülkenin hızına göre hareket etmek, oldukça yavaş sonuçlar doğurur. Şimdi bir gönüllüler koalisyonuna sahibiz” açıklamasında bulundu.

AVRUPA VE ABD ARASINDA DİYALOG

Cuma günü Beyaz Saray’da Trump ile Zelenskiy arasında yaşanan tartışmaya da değinen Starmer, bu durumu izlemenin oldukça rahatsız edici olduğunu söyledi. Avrupa ile ABD arasında bir arabuluculuk yaparak diyalogu ilerletme isteğini dile getiren Starmer, “Zelenskiy’nin Cuma günü yanlış bir şey yaptığını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı. Londra’daki zirveye Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, Polonya, Çekya ve İngiltere’nin yanı sıra NATO ve Avrupa Birliği liderleri de katılıyor. Zirveyi Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.