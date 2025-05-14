İngiltere, Hükümet Binalarını Taşımayı Planlıyor

İNGİLTERE HÜKÜMETİ YEREL YÖNETİMİ GÜÇLENDİRMEYİ PLANLIYOR

İngiltere yönetimi, harcamaları azaltmak ve yerinden yönetimi güçlendirmek amacıyla Londra’daki bazı bakanlık ve hükümet binalarını kapatma, ayrıca personeli başkent dışına çıkarma kararı aldı. Hükümetlerarası İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Pat McFadden, önümüzdeki 5 yıl içinde uygulanacak olan tasarruf ve yerinden yönetim planlarına dair açıklamalar yaptı. McFadden, Londra’daki memurların yüzde 50’sini gelecek 5 yıl içinde başkent dışına çıkarmayı planladıklarını ifade ederek, “Karar verme mekanizmalarını Whitahall’dan ülke genelindeki vatandaşların yakınına taşıyoruz.” şeklinde konuştu. Ayrıca, binlerce memur ve personelin Londra dışına taşınmasının tasarruf sağlaması bekleniyor. “Bu hükümeti, hizmet ettiğimiz ülkeyi en iyi temsil eden hükümet yapacağız. Ayrıca hükümet kurumlarındaki işler, yerel ekonomiyi de destekleyecek.” diye ekledi.

LONDRA’DAKİ BİNALAR BORCU AZALTMAK İÇİN BOŞALTILACAK

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Londra’da boşaltılacak 11 bina arasında Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı da yer alıyor. Hükümet, Londra’nın merkezindeki binalardan taşınarak 94 milyon sterlin (yaklaşık 4,8 milyar lira) tasarruf etmeyi hedefliyor. Ayrıca, personel sayısını 95 binden 83 bine düşürmeyi amaçlıyor. Teknoloji ile ilgili birimlerin Manchester ve Aberdeen’e, diğer birimlerin ise Birmingham, Leeds, Cardiff, Glasgow, Darlington, Newcastle, Sheffield, Bristol, Edinburgh, Belfast ve York’a taşınması planlanıyor. Bu plan, 2024-2030 yıllarında yerel ekonomiyi desteklemek için açıklanan 730 milyon sterlinlik (yaklaşık 37 milyar lira) destek kapsamında hayata geçirilecek.

SENDİKALAR HÜKÜMETİN PLANINI DESTEKLİYOR

Hükümetin tasarruf planına sendikalardan destek geldi. Kamu ve Ticari Hizmetler Sendikası (PCS) Genel Sekreteri Fran Heathcote, bu kararı olumlu bulduklarını ancak taşınma sürecinde herhangi bir baskı veya işten çıkarma yaşanmaması gerektiğini vurguladı. Heathcote, çalışanlara adil koşullar sağlanması gerektiğini belirterek, “Memurluğun ulus inşasında önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz. Çalışanların daha üst seviyelerdeki görevlere gelmesinin yolunun açılması lazım.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu planın çalışanların kariyerlerini ailelerinden ve yakınlarından ayrılmadan geliştirebilmesine yardımcı olacağını vurguladı.

PLANA DİKKAT ÇEKEN ELEŞTİRİLER VAR

Üst ve orta dereceli memurların bağlı olduğu Birinci Sınıf Birliği (FDA) Genel Sekreteri Dave Penman, memurların tüm ülkede kariyerlerini ileriye götürebilme şansı bulacağına dikkat çekti. Hükümet çalışmalarını inceleyen Hükümet Enstitüsü Direktörü Alex Thomas ise plana temkinli yaklaşıyor. Thomas, “Memurları rastgele ülkeye dağıtmak yanlış olur. Memurlar, grup halinde, bir binada organize şekilde çalışarak fayda sağlar.” dedi.