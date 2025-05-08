İngiltere ile Gümrük Anlaşması Duyuruldu

ÇİN İLE TİCARET SAVAŞINDA YENİ MÜTTEFİK ARAYIŞI

Donald Trump, Çin ile başlayan ticaret savaşında yeni müttefikler bulma çabası içinde. Bu bağlamda ‘çok önemli bir şey’ duyuracak olan Trump, İngiltere yönetimi ile geniş kapsamlı bir gümrük anlaşmasına varıldığını açıkladı. Trump, bu anlaşmayı ‘çığır açıcı’ bir gelişme olarak değerlendirdi.

İLK BÜYÜK MUTABAKAT OLARAK GÖRÜLÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri ile Birleşik Krallık arasında imzalanan yeni anlaşmanın “ilk büyük mutabakat” olduğunu vurguladı. Anlaşmanın iki ülke arasındaki dostane ilişkileri uzun vadede daha da güçlendireceğini ifade eden Trump, metni “kapsayıcı ve stratejik bir iş birliği adımı” olarak tanımladı. Ayrıca, masada bulunan birçok yeni anlaşmanın yakın zamanda kamuoyuna açıklanacağına dikkat çekerek diplomatik temasların sürekli devam ettiğini belirtti.