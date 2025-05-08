İngiltere İle Yeni Anlaşma Duyuruldu

YENİ MÜTTEFİKLER ARAYIŞI

Donald Trump, Çin ile başlattığı ticaret savaşının ardından ilişkilerini güçlendirecek yeni müttefikler arıyor. Bu kapsamda “çok önemli bir şey” açıklayacağını duyuran Trump, İngiltere yönetimi ile geniş kapsamlı bir gümrük anlaşmasına imza atıldığını bildirdi. Trump, bu anlaşmayı “çığır açıcı” olarak değerlendirdi.

TARİHİ ANLAŞMA AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamalarda Amerika Birleşik Devletleri ile Birleşik Krallık arasındaki yeni anlaşmanın “ilk büyük mutabakat” olduğunu vurguladı. Anlaşmanın iki ülke arasındaki dostane ilişkileri uzun vadede güçlendireceğini belirten Trump, metni “kapsayıcı ve stratejik bir iş birliği adımı” olarak tanımladı. Trump, ayrıca masada bulunan birçok yeni anlaşmanın da yakın gelecekte kamuoyuna açıklanacağını ifade ederek, diplomatik temasların kesintisiz bir şekilde sürdüğünü aktardı.