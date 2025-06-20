İngiltere, İran’ın Nükleer Silah Sahibi Olmaması Gerektiğinde Kararlı

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI DAVID LAMMY’NİN AÇIKLAMALARI

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ABD ile birlikte İran’ın kesinlikle nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusundaki kararlılıklarını dile getirdi. Lammy, resmi temaslar kapsamında ABD’yi ziyaret etti. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, özellikle İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmaların ardından Orta Doğu’daki durumun hâlâ riskli olduğunu vurguladı. Lammy, “İran’ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda kararlıyız” dedi.

GÖRÜŞMELERİN DETAYLARI

Bakan Lammy, Beyaz Saray’da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldiklerini belirtti. Yapılan görüşmede, “bir anlaşmanın çatışmanın derinleşmesini nasıl önleyebileceğini” değerlendirdiklerini ifade etti. Lammy, “Önümüzdeki iki hafta içinde diplomatik çözüm elde etmek için fırsat penceresi var” açıklamasında bulundu.

GELECEK GÖRÜŞMELER VE AMACIMIZ

Bakan Lammy, Fransız, Alman ve Avrupa Birliği’nden (AB) mevkidaşlarıyla birlikte İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşmek üzere İsviçre’nin Cenevre kentine gitmeyi planladığını aktardı. “Şimdi Orta Doğu’daki vahim sahneleri durdurmanın ve hiç kimsenin yararına olmayacak bölgesel tırmanışı önlemenin zamanı” ifadesini de kullandı.