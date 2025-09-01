İngiltere, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını kınadı

İSRAİL’İN GAZZE ŞERİDİ’NE SALDIRILARI ARTARAK DEVAM EDİYOR

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını ve ablukayı bir yılı aşkın bir süredir sürdürüyor. Bu durum, bölgede tepkilerin giderek artmasına neden oluyor. Bu çerçevede İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İngiltere Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada Orta Doğu’daki durumu değerlendirdi.

GAZZE’DEKİ KITAĞA ÇOK ÖNEMLİ DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Lammy, İsrail’in saldırıları ve uyguladığı abluka sonucu Gazze’de ortaya çıkan kıtlığa dikkat çekerek, ölümlerin önlenmesi için büyük bir insani yardım müdahalesinin gerekliliğini vurguladı. Lammy, “Bu, 21. yüzyılda insan eliyle yaratılmış bir kıtlık ve İsrail hükümetinin yetersiz şekilde yardıma izin vermeyi reddetmesi beni öfkelendiriyor.” sözleriyle durumu eleştirdi. Ayrıca, sivil toplum kuruluşlarının, insani yardım görevlilerinin ve sağlık çalışanlarının Gazze’de çalışmalarını sürdürmeleri gerektiğinin altını çizdi. Lammy, İsrail’in sınırdaki yardım malzemelerinin Gazze’ye girişine de izin vermesi gerektiğini dile getirdi.

KITLIKLARDAN DOLAYI CAN KAYBI ARTIYOR

Bakan Lammy, Gazze’de kıtlığın gerekli önlemler alınmadığı takdirde “sarmal hal alabileceği” uyarısında bulunarak, 1 Temmuz’dan bu yana 119’u çocuk olmak üzere 300’den fazla kişinin yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

İNGİLTERE’DEN GAZZE’YE YARDIM MALIYOR

Dışişleri Bakanı Lammy, Gazze’ye yardım ve tıbbi bakım için 15 milyon sterlin ek bir fon sağlayacaklarını duyurdu. Ayrıca, Gazze’den ağır yaralı çocukların tedavi için İngiltere’ye getirilmesi konusunda çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. Lammy, ilk hastaların gelecek haftalarda kabul edilmesinin beklendiğini, bunun ise “tamamen İsrail’in izinlerine bağlı olduğunu” belirtti. İngiltere’nin bu durumu hızlandırmak için İsrail hükümetine baskı yaptığını da sözlerine ekledi. Hükümetin, Gazze’de bir ateşkes sağlanmadığı takdirde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Filistin devletini tanıma konusunda harekete geçeceği mesajını da verdi.

İRAN’IN YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İHTİYAÇ VAR

Bakan Lammy, İngiltere, Fransa ve Almanya’dan oluşan E3 ülkelerinin İran’a BM yaptırımlarını geri getirilecek mekanizmayı işletmek üzere BM Güvenlik Konseyi’ne başvurması hakkında da görüş bildirdi. Lammy, “İran’ın yasal yükümlülüklere uymamasından ve diplomasi yolunu seçmemesinden üzüntü duyuyorum. Dolayısıyla harekete geçmekten başka seçeneğimiz yok.” dedi. Bunun, “diplomasinin sonu olmadığını” belirten Lammy, İran’ın gerekli şartları yerine getirmek için hâlâ zamanı olduğunu kaydetti.