İngiltere, Japonya’ya Karşı Zafer Etkinlikleri Düzenledi

ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

İngiltere, Japonya’ya karşı elde ettiği zaferin 80. yıl dönümü vesilesiyle cuma günü çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Ülke genelinde birçok tarihi yapı, bu önemli gün için özel olarak ışıklandırıldı.

TARİHİ YAPILAR IŞILTIYLA SÜSLENDİ

Buckingham Sarayı, Downing Sokağı’ndaki Başbakanlık Konutu, Parlamento Binası, Londra Kulesi ve Dover’ın Beyaz Uçurumları gibi simgesel yapılar, bu özel gün dolayısıyla cuma akşamı saat 21.00’den itibaren özel ışıklandırmalarla süslendi. Bu etkinlikler, zaferin anısını yaşatmak amacıyla gerçekleştirildi.