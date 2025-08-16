Haberler

İngiltere, Japonya’ya Karşı Zafer Etkinlikleri Düzenledi

İngiltere, Japonya’ya karşı elde ettiği zaferin 80. yıl dönümü vesilesiyle cuma günü çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Ülke genelinde birçok tarihi yapı, bu önemli gün için özel olarak ışıklandırıldı.

Buckingham Sarayı, Downing Sokağı’ndaki Başbakanlık Konutu, Parlamento Binası, Londra Kulesi ve Dover’ın Beyaz Uçurumları gibi simgesel yapılar, bu özel gün dolayısıyla cuma akşamı saat 21.00’den itibaren özel ışıklandırmalarla süslendi. Bu etkinlikler, zaferin anısını yaşatmak amacıyla gerçekleştirildi.

Pekin’de Robot Yarışmaları Sürüyor

Pekin'de gerçekleştirilen Dünya İnsansı Robot Oyunları'nda 15 ülkeden 280 ekip, robotlarının yeteneklerini atletizm ve futbol gibi çeşitli kategorilerde sergiliyor.
Aliağa FK, Furkan Say ile Anlaştı

Aliağa FK, 2006 doğumlu orta saha oyuncusu Furkan Say ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı ve başarılı bir kariyer diledi.

