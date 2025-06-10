İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda Yaptırım Uyguladı

İNGİLTERE VE MÜTTEFİKLERİNDEN YAPTIRIM KARARI

İngiltere merkezli The Times gazetesinin haberine göre; İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda, İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’e yaptırım uygulama kararı aldı. Bu karar, bu kişilerin Gazze’deki son çatışmalardaki rolleri nedeniyle alındı. Yaptırımlar, Batı Şeria’daki bir yerleşimci olan Bakan Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Smotrich’in mal varlıklarının dondurulması ve bu kişilere seyahat yasağı getirilmesini kapsıyor.

İNGİLTERE’DEN AÇIKLAMA

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, “Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich aşırı şiddeti ve Filistinlilerin insan haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesini teşvik etti. Bu eylemler kabul edilemez. Bu nedenle sorumluların hesap vermesini sağlamak için şimdi harekete geçtik. Gazze’de derhal ateşkes sağlanması, Gazze’nin yönetiminde gelecekte hiçbir rolü olamayacak olan Hamas’ın elindeki kalan rehinelerin derhal serbest bırakılması, yardımların artırılması ve iki devletli çözüme giden yolun açılması için çaba göstereceğiz” şeklinde açıklamada bulundu.

İSRAİL’DEN GELEN CEVAP

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, yaptırım kararının “kabul edilemez” olduğunu belirtti. Saar, İsrail kabinesinin konuyla ilgili karara yanıt vermek üzere gelecek hafta toplanacağını ifade etti. Ben-Gvir ve Smotrich, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kırılgan hükümet koalisyonunu destekleyen aşırı sağ siyasi partilere liderlik ediyor. Her iki kişi, Gazze’ye yönelik sert söylemleri ve pozisyonları nedeniyle daha önce yoğun eleştiriler almıştı.