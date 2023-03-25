İngiltere Kralı Charles’ın ziyareti ertelendi

İngiltere Kralı Charles, Fransa’nın Paris kentine yapacağı ziyaret güvenlik endişesi nedeniyle ertelendi.

Fransa’nın başkenti Paris’te emeklilik reformu karşıtları sokakları adeta yangın yerine çevirdi. Protestocular ülkenin birçok yerinde yıkıma yol açarken, İngiltere Kralı Charles güvenlik endişe ise nedeniyle Fransa ziyaretini erteledi.

Fransa’da, emeklilik yaşının iki yıl artırılarak 64’e yükseltilmesini öngören yasa tasarısına karşı çıkan yaklaşık bir milyon kişinin ülkedeki protestoları sürüyor. Paris’te sokakları yangın yerine çeviren protestolar sonrası Kral Charles’ın beklenen ziyareti bu gelişmeler sonrası ertelendi.

Sendikalar, İngiltere Kralı Charles III’ün ülkeye yapacağı devlet ziyaretine denk gelecek şekilde önümüzdeki Salı günü yeni protestolar düzenlenmesi çağrısında bulunurken başkent Paris’te polis ve göstericiler arasında çatışmalar yaşandı.

Bordeaux Belediye Binası’nın ön kapısı ise göstericiler tarafından ateşe verildi. Bununla birlikte, başkent Paris’te gösterilerin olduğu yıkım gün yüzüne çıktı. Şanzelize Bulvarı, Zafer Takı ve Eyfel Kulesi’nin etrafının yanık maddeler ve çöplerle kaplandığı görüldü.

KRAL CHARLES ZİYARETİNİ ERTELEDİ

Fransa Cumhurbaşkanlığ’ından yapılan açıklamada, Kral Charles’ın 26-29 Mart’ta Fransa’nın farklı kentlerinde gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretin, ülkede yoğunlaşan protestolar sebebiyle ertelendiği belirtildi. Açıklamada, erteleme kararının Kral Charles ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından iki ülke hükümetlerince alındığı belirtildi.

PARİS İLE BORDEAUX’U ZİYARET ETMESİ BEKLENİYORDU

Kral’ın resmi program kapsamında, protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü Paris ile göstericilerin belediye binasının kapısını ateşe verdiği Bordeaux şehrini ziyaret etmesi bekleniyordu. Buckingham Sarayı’ndan mart başında yapılan açıklamada, Kral Charles’ın 26-31 Mart’ta Fransa ve Almanya’yı ziyaret edeceği duyurulmuştu.

Kral’ın Fransa ziyareti kapsamında Elysee Sarayı, Orsay Müzesi, Versay Sarayı ve Zafer Takı’nda program ve temaslar gerçekleştirmesi bekleniyordu.

ALMANYA ZİYARETİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Planlandığı şekilde yapılacağı açıklanan Almanya ziyareti kapsamında Kral Charles’ın Berlin ve Hamburg’da temaslar gerçekleştirmesi, Almanya Parlamentosunda konuşma yapması bekleniyor. Kral’ın ziyaretleri, “tahta çıktıktan sonra yapacağı ilk yurt dışı ziyaret” özelliği taşıyor.

GÖZALTI SAYISI 457’YE YÜKSELDİ

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, dün ülke genelinde emeklilik reformuna karşı düzenlenen gösterilerde gözaltına alınanların sayısının 457’ye yükseldiğini bildirdi. Fransız CNEWS kanalına konuk olan Darmanin, dün, Fransa genelinde emeklilik reformuna karşı düzenlenen 9. kitlesel gösterilere ilişkin açıklamalar yaptı.

Darmanin, gösteriler kapsamında 457 kişinin gözaltına alındığını, 441 polis ve jandarmanın yaralandığını belirtti. İçişleri Bakanı Darmanin, Paris’teki gösterilerde, 1000 ila 1500 kişinin şiddet eylemlerine bulaştığına işaret etti.

Fransa’da dün, ülke genelinde hükümetin emeklilik reformunu geri çekmesi talebiyle gösteri düzenlenmişti. Paris, Rennes, Rouen gibi farklı kentlerde, polis ve göstericiler arasında arbede yaşanmıştı.