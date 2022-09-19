İngiltere, Kraliçe Elizabeth’e veda ediyor

İngiltere, geçtiğimiz hafta 96 yaşında hayata gözlerini yuman Kraliçe Elizabeth’e veda ediyor.
İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreni başladı. 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe’nin Westminster Katedrali’nde düzenlenen cenaze törenine kraliyet aile üyelerinin yanı sıra birçok dünya lideri katıldı.
96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere hükümdarı Kraliçe Elizabeth’in Londra’daki Westminster Katedrali’nde düzenlenen cenaze töreni başladı.
İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe Elizabeth, Westminster Katedrali’nde son yolculuğuna uğurlanıyor.
Naaşı bugün eşi Prens Philip’in yanına defnedilecek Kraliçe Elizabeth’in cenaze törenine dünya liderleri ve kraliyet üyeleri katıldı.
Kraliçe Elizabeth’in çocukları Kral Charles, Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward cenaze töreninde beraber yürüdü.i