İngiltere, Kraliçe Elizabeth’e veda ediyor

İngiltere, geçtiğimiz günlerde vefat eden Kraliçe Elizabeth'e veda ediyor

İngiltere, geçtiğimiz günlerde vefat eden Kraliçe Elizabeth’e veda ediyor. Kraliçe’nin tabutu Edinburgh’a getirildi.

Cenaze aracı Aberdeenshire`dan Holyroodhouse Sarayı`na giderken yas tutanlar sokakları doldurdu.

Elizabeth`in naaşı bugün İskoçya`ya gidecek ve korteje Kraliyet Ailesi üyeleri de katılacak.

Balmoral yakınlarındaki Ballater, Aberdeenshire`da, yas tutanlar kortejin önündeki yola çiçekler attı.

Binlerce insan, saygılarını sunmak için hüzünlü bir şekilde Edinburgh`daki Royal Mile`da sıraya girdi.

Ülkede önümüzdeki Pazartesi günü Kraliçe`nin cenaze törenine kadar ulusal yas tutulacak.