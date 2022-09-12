İngiltere, Kraliçe Elizabeth’e veda ediyor

İngiltere, geçtiğimiz günlerde vefat eden Kraliçe Elizabeth’e veda ediyor. Kraliçe’nin tabutu Edinburgh’a getirildi.
Cenaze aracı Aberdeenshire`dan Holyroodhouse Sarayı`na giderken yas tutanlar sokakları doldurdu.
Elizabeth`in naaşı bugün İskoçya`ya gidecek ve korteje Kraliyet Ailesi üyeleri de katılacak.
Balmoral yakınlarındaki Ballater, Aberdeenshire`da, yas tutanlar kortejin önündeki yola çiçekler attı.
Binlerce insan, saygılarını sunmak için hüzünlü bir şekilde Edinburgh`daki Royal Mile`da sıraya girdi.
Ülkede önümüzdeki Pazartesi günü Kraliçe`nin cenaze törenine kadar ulusal yas tutulacak.