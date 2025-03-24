Haberler

İngiltere Letonya Maçı Nereden İzlenir?

CANLI YAYIN İÇİN İNGİLTERE LETONYA MAÇI

İngiltere Letonya karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayın için gerekli araştırmalar yapıyor. Maçın heyecanını ekran başında yaşamak isteyenler, detaylı bilgi almak için haberimize göz atabilir.

İNGİLTERE LETONYA MAÇINI NEREDEN İZLEYEBİLİRSİNİZ?

İngiltere Letonya maçını Exxen platformundan canlı olarak takip edebilirsiniz. Maçı izlemek için platformun aboneliğine sahip olmanız gerekiyor. Bu akşam saat 22.45’te başlayacak olan mücadele, Londra’daki Wembley Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. İyi seyirler dileriz!

ÖNEMLİ

Haberler

Ülker Boykotu Hakkında Ayrıntılar ve Sebepler

İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, protestoculara hitap ederek belirli firmalara karşı boykot çağrısında bulundu. Ülker'in hedefte olduğu ifade edildi.
Haberler

İstanbul’da 25 Mart Elektrik Kesinti Detayları

İstanbul'da 25 Mart'ta Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik ve Sultangazi ilçelerinde gün boyu elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin detayları merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.