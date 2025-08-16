İngiltere Merkezli Financial Times, Putin’in ABD ile Görüşmesinde, Ukrayna’nın Donetsk’ten Çekilmesi Karşılığında Cepheleri Dondurabileceğini Belirtti

PUTİN’İN GÖRÜŞMESİNDEN ÇIKAN SONUÇLAR

İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede, Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesinden çekilmesi karşılığında Zaprijya ve Herson bölgelerindeki cepheleri dondurabileceğini öne sürdüğünü aktardı. Putin, temel talepler karşılandığında Rusya-Ukrayna savaşındaki bazı cephelerin dondurulmasını kabul edebileceğini ifade etti. Görüşme sırasında Putin, savaşın sona ermesi için Ukrayna ordusunun Rusya’nın kontrolündeki Donetsk bölgesinden geri çekilmesinin önemli bir şart olduğunu vurguladı.

GÜVENLİK GARANTİLERİ ÖNERİSİ

Görüşmeye katılan adı açıklanmayan bir Avrupalı diplomat, Trump’ın toplantıda ABD’nin Ukrayna için, NATO’nun bir üye ülkesine yapılan saldırılara karşı diğer üyelerin yardım etmesini içeren 5’inci maddesine benzer güvenlik garantileri önerdiğini aktardı. Aynı zamanda, adı açıklanmayan bir ABD’li diplomat, NATO’nun söz konusu garantilere müdahale etmeyeceğini belirtti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de Trump-Putin görüşmesine dair yazılı bir açıklama yaptı. Meloni, “Asıl mesele, Rus işgallerinin daha da ilerlemesini önleyecek güvenlik garantileri olmaya devam ediyor. Bu konuda yalnızca sağlam ve güvenilir garantiler yeni savaşları ve saldırıları önleyebilir” dedi. Meloni, Trump’ın önerisinin, Ukrayna’nın tüm ortaklarından destek almasını sağlayacak bir kolektif güvenlik maddesinin tanımlanması üzerine olduğunu söyledi.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Trump, Putin ile görüşmesi sonrasında Fox News’e verdiği özel röportajda, iki liderin Ukrayna’nın toprak transferi ve güvenlik garantileri konularında önemli ölçüde anlaştıklarını belirtti. Trump, “Sanırım bir anlaşmaya oldukça yakınız. Ama Ukrayna’nın da bunu kabul etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Trump, barış sağlama sürecinin artık Ukrayna ve Avrupa ülkelerine bağlı olacağını vurguladı ve “Rusya büyük bir güç. Onlar (Ukrayna) ise değil” dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e nasıl bir öneri sunulacağına dair soruya ise “Bir anlaşma yapması gerek” cevabını verdi.

ZELESKİY’İN ABD ZİYARETİ

Zelenskiy, Trump ve Avrupalı liderlerle gerçekleştireceği görüşmelerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Trump ile görüşmek üzere ABD’ye gideceğini bildirdi. Zelenskiy, “Pazartesi günü, katliamın ve savaşın sona erdirilmesine ilişkin tüm detayları ele almak üzere Washington D.C.’de Başkan Trump ile görüşeceğim” dedi. Ayrıca, ABD’nin güvenilir güvenlik garantileri sağlama konusundaki olumlu sinyallerini de ele alacaklarını belirtti. Tüm ortaklarıyla pozisyonlarını koordine etmeye devam edeceklerini ifade etti.