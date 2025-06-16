İngiltere, MI6’ya Kadın Başkan Atadı

İNGİLTERE’DE İLK KADIN MI6 BAŞKANI

İngiltere, tarihindeki en önemli olaylardan birine tanıklık ediyor. Dış istihbarat teşkilatı MI6’nın (Secret Intelligence Service) başına ilk kez bir kadın atanıyor. Blaise Metreweli, önümüzdeki sonbaharda görevine veda edecek olan mevcut başkan Richard Moore’un yerine geçecek. Metreweli, 1999 yılında MI6’ya katıldı ve uzun yıllar Orta Doğu ve Avrupa’da operasyonel görevlerde bulundu.

TEKNOLOJİ ŞEFİNDEN BAŞKANLIĞA

Şu anda teşkilatın teknoloji şefi olan ve “Q” olarak tanınan 47 yaşındaki Metreweli, görevi devraldıktan sonra MI6 başkanlarına özgü “C” kod adıyla anılacak. Başbakan Keir Starmer, Kanada’daki G7 Zirvesi’nde Metreweli’nin ülkenin karşılaştığı benzeri görülmemiş tehditlere karşı etkili bir liderlik sergileyeceğine dair güven duyduğunu ifade etti.

KADINLAR İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI

Cambridge Üniversitesi’nde antropoloji eğitimi alan Blaise Metreweli, daha önce iç istihbarat servisi MI5’ta da üst düzey görevlerde bulundu. Bu atama ile birlikte, MI6, MI5 ve GCHQ gibi diğer İngiliz istihbarat kurumları da bir kadın tarafından yönetilen ilk teşkilat olacak.