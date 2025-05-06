İngiltere’nin Ankara B. Elçisi Ziyaret Etti

İNGİLTERE BÜYÜKELÇİSİ MUĞLA VALİSİ’NI ZİYARET ETTİ

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Muğla Valisi İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti. Akbıyık, bu ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Muğla’yı ziyaret eden misafirler arasında en fazla İngilizlerin bulunduğunu ifade etti. Bu yıl da Muğla’nın İngiliz misafirlerin gözdesi olduğunu belirten Akbıyık, “Kentimizi ziyaret eden yabancı misafirlerimizin memnun ayrılmaları ve tekrar tekrar ziyaret etmeleri bizleri mutlu ediyor. Rezervasyonlara bakıldığında bu yıl İngiliz ziyaretçi sayısının rekor seviyeye ulaşmasını bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

İNGİLİZ TURİSTLER MUĞLA’YA ÖZEL İLGİ GÖSTERİYOR

İngiliz Büyükelçi Jill Morris de vatandaşlarının tatil tercihleri arasında Muğla’nın ilk sıralarda olduğunu ifade etti. Morris, İngiliz turistlerin Muğla’ya özel ilgi gösterdiklerini ve kentten memnun ayrıldıklarını dile getirdi. İngiliz Büyükelçi, ayrıca vatandaşlarına güvenli bir ortam sağladıkları için Vali İdris Akbıyık’a teşekkür etti. Ziyarette, Birleşik Krallık Konsolosu Neale Jones ile Marmaris Fahri Konsolosu Doğan Tugay da hazır bulundu.