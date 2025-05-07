İngiltere’nin Bakanı, Toplum Liderlerine Çağrı

İNGİLTERE’DEN HINDİSTAN-PAKİSTAN GELİŞMELERİNE YANIT

İngiltere’nin Orta Doğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, Hindistan-Pakistan gerilimine dair “Tüm toplum liderleri ve dini liderlerden, dini ve etnik farklılıkların ötesinde bir araya gelme zamanı olduğu mesajını yaymalarını bekliyoruz.” ifadesini kullandı. Falconer, bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Hindistan ve Pakistan arasında meydana gelen çatışmalarla ilgili görüşlerini paylaştı.

TOPLUMUN FARKINDALIĞI

Bakan Falconer, İngiltere’de birçok toplumun Hindistan-Pakistan gerginliğinin son derece hassas bir konu olduğunun bilincinde olduğunu belirtti. Ayrıca, İngiltere’deki Hindistan ve Pakistan kökenli toplumların bu ülkeye önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı. Falconer, iki ülke arasındaki gerginliğin birçok kişi için zorlayıcı bir dönem olacağını aktardı.

GERİLİMİ DİPLOMASİ İLE DÜŞÜRMEK

Bakan, “Tüm toplum liderleri ve dini liderlerden, dini ve etnik farklılıkların ötesinde bir araya gelme zamanı olduğu mesajını yaymalarını bekliyoruz. İngiltere olarak gerilimin düşürülmesi ve diplomasi için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.” şeklinde bir açıklama yaptı.

HİNDİSTAN’IN PAKİSTAN’A SALDIRISI

Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına misilleme amacıyla 6 Mayıs’ta Pakistan toprakları ve kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları gerçekleştirdi. Hint ordusu, “terör yapılanması” olarak tanımladığı 9 hedefi vurduğunu açıklarken, Pakistan yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağının düşürüldüğünü beyan etti; Yeni Delhi yönetimi ise bu durumu doğrulamadı.