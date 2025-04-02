İngiltere’nin Devleri Taraftar Yasakları Getiriyor

İNGİLTERE’DE ANADOLU TAKIMLARINDAN ÖNEMLİ ADIM

İngiltere Premier Lig’in önde gelen kulüpleri Manchester City ile Chelsea, ABD’de düzenlenecek Dünya Kupası’na daha aylar varken dikkat çeken bir karar aldı. Bu iki İngiliz takımı, kendileri hakkında maçlardan men cezası bulunan yaklaşık 150 taraftarının, 15 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında ABD’de gerçekleştirilecek 2025 FIFA Dünya Kulüpler Kupası’na gitmelerini engelleyecek.

YASAKLAR VE POLİS KONTROLÜ

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, şiddet içeren davranışları nedeniyle yasaklı olan yaklaşık 150 Chelsea ve Manchester City taraftarının turnuva süresince seyahat etmeleri yasaklanıyor. Men cezası olan bu taraftarların, belirtilen süre boyunca pasaport ve diğer seyahat belgelerini polise teslim etmeleri gerekecek.

DÜNYA KUPASINDA YENİ DÜZEN

FIFA’nın yeni bir sistemle ilk kez organize edeceği Dünya Kulüpler Kupası’nda toplamda 32 takım yer alacak. Bu takımlar, 4’erli 8 grup halinde yer alacak ve her grup içinde birbirleriyle tek maç üzerinden mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, ilerleyen turlarda tek maç eleme sistemi ile karşılaşacak. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın şampiyonu, 125 milyon dolarlık para ödülünü kazanacak.