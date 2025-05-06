İngiltere’nin Devlet Bakanı Falconer, Gazze’yi kınadı

İNGİLTERE HÜKÜMETİNDEN GAZZE’YE YÖNELİK TEPKİ

İngiltere’nin Orta Doğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, İngiltere hükümetinin Gazze’deki ilhak ve İsrail’in bölgedeki operasyonlarının genişlemesine karşı olduğunu duyurdu. Falconer, İngiltere Parlamentosunda yaptığı konuşmada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze’deki işgali genişletme planına değinerek, “Bu karar insanların çektiği acı ve insani yardım ihtiyacı zaten kabul edilemez seviyedeyken geldi.” yorumunda bulundu.

GAZZE’DEKİ DURUMUN CİDDİYETİ

Falconer, Gazze’de 52 binden fazla insanın hayatını kaybettiğine ve İsrail’in bölgeye insani yardım girişlerini 2 aydan fazla bir süredir engellediğine dikkat çekti. “İsrail hükümetinin yaptığı bu açıklama zaten çok fazla acı ve kan dökülmesine neden olan bu çatışmanın başka bir tehlikeli aşamaya geçtiği konusunda haklı bir endişeye sebep oluyor.” dedi. Ayrıca, İngiltere hükümetinin bu konudaki tutumunu net bir şekilde belirterek, “İsrail’in operasyonlarını genişletmesine kesinlikle karşıyız. Gazze’de herhangi bir toprak ilhakına yönelik girişim kabul edilemez.” ifadelerini kullandı. Falconer, Filistin topraklarının küçültülmemesi gerektiğini vurguladı.

ÇATIŞMANIN SONLANDIRILMASI GEREKEN BİR KONUDUR

Falconer, acil ateşkes, esirlerin serbest bırakılması, insani yardımların sağlanması ve siyasi çözüm yoluna girilmesi gerektiğinin altını çizdi. Çatışmanın büyümesinin esirlerin güvenli bir şekilde geri dönüşünü sağlamayacağına dikkat çekti. Falconer, İsrail hükümetinin kararının esir aileleri tarafından da desteklenmediğini belirtti ve diplomasinin hem İsraillilere hem de Filistinlilere güvenlik sağlamada tek yol olduğuna işaret etti. “İsrail hükümetinden derhal niyetiyle ilgili açıklık bekliyoruz.” dedi.

Falconer, ayrıca İsrail’in insani yardım çalışanlarına yönelik saldırılarını kınadı. “3 İngilizin trajik şekilde can verdiği Dünya Merkez Mutfağı’na yönelik saldırıya dair bir yıldan fazla zaman geçti. İsrail soruşturmasının sonuçlanması ve adli bir süreç başlatılıp başlatılmayacağına dair bir karar alınması için baskılarımızı sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu.