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İngiltere’nin Dışişleri Bakanı Lammy, İran’ı uyardı

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI DAVID LAMMY’İN AÇIKLAMALARI

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ABD ile birlikte İran’ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda kararlı olduklarını vurguladı. Lammy, resmi temaslar için ABD’ye yaptığı ziyarette, sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu. Özellikle, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrasında Orta Doğu’daki durumun halen tehlikeli olduğunu belirtti.

GÖRÜŞMELER VE DİPLAMİK FIRSATLAR

Beyaz Saray’da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldiğini aktaran Lammy, görüşmede “bir anlaşmanın çatışmanın derinleşmesini nasıl önleyebileceğini” konuştuklarını söyledi. Ayrıca, “Önümüzdeki iki hafta içinde diplomatik çözüm elde etmek için fırsat penceresi var” diyerek, çözüm için umutlu olduklarını ifade etti.

İSVİÇRE’DE YAPILACAK GÖRÜŞMELER

Bakan Lammy, Fransız, Alman ve Avrupa Birliği’nden mevkidaşlarıyla İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşmek üzere Cenevre’ye gideceğini belirtti. “Şimdi Orta Doğu’daki vahim sahneleri durdurmanın ve hiç kimsenin yararına olmayacak bölgesel tırmanışı önlemenin zamanı” dedi. Bu şekilde, diplomatik çabaların önemini yinelemiş oldu.

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