İngiltere’nin En Yaşlı Mahkumu Cooke’un Yayınlanan Haberleri

İNGİLTERE’NİN EN YAŞLI MAHKUMU SİDNEY COOKE

97 yaşındaki Sidney Cooke, İngiltere’deki en yaşlı mahkum olma unvanıyla iki farklı olayın merkezinde yer alıyor. Çocuk cinayetleriyle bağlantılı olduğu bilinen bu ünlü pedofil, bir başka mahkuma saldırmakla suçlanmışken, kendisi de bir şiddet olayına maruz kaldı. Cezaevi yönetimi, Cooke’un bir mahkuma tehditler savurduğu ve üzerine bir madde attığı iddialarını araştırmak için polisle irtibata geçti. Cooke, bu suçlamaları reddetti ve olayla ilgili olarak yetersiz kanıt nedeniyle herhangi bir işlem yapılmadı.

ŞİDDET OLAYI VE KAMERADA GÖRÜNTÜLER

Bu olaydan kısa bir süre sonra, muhtemelen ilk anlaşmazlıkla ilgili olarak Cooke’a saldırıldı. Görüntülerde bir mahkumun, metal içecek şişesiyle Cooke’u bilincini kaybedene kadar dövdüğü ve yere düştükten sonra yüzüne defalarca vurduğu gözlemleniyor. Cooke, başka bir mahkumun müdahalesi ve cezaevi görevlilerinin zamanında müdahalesiyle bu tehlikeli durumdan kurtarıldı.

Cooke’UN GEÇMİŞİ VE SUÇLARI

Cooke’un karanlık geçmişi, 1985 yılında 14 yaşındaki Jason Swift’in öldürülmesinde yer almasıyla başlayarak dikkatleri çekti. Bunun ardından “Kirli Düzine” olarak adlandırılan pedofil çetesinin üyesi olduğu ve 20’ye kadar çocuk cinayetiyle bağlantılı olabileceği öne sürüldü. 1989 yılında hapse giren Cooke, 1999’dan itibaren çocuk istismarı suçlarından iki müebbet hapis cezası alarak cezasını çekmeye devam ediyor. Bu yıl içinde 12. kez şartlı tahliye değerlendirilmesine tabi tutulacak olan Cooke, en son 2023’te “kamuya çok yüksek düzeyde risk” taşıdığı gerekçesiyle tahliye edilmemişti. Şartlı Tahliye Kurulu, böyle kararların yalnızca mahkumun topluma yaratabileceği risk göz önünde bulundurularak verildiğini belirtti.