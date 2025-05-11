İngiltere’nin İlk Kadın MI6 Başkanı: Barbara

YENİ DÖNEME GEÇİŞ

İngiltere’de yeni bir dönem başlıyor. Dış istihbarat servisi MI6’nın mevcut direktörü Richard Moore’un görevi sonbaharda sona erecek. Moore’un yerine bir kadının atanması da kesinlik kazandı. Bu gelişme, ülkenin tarihindeki ilk kadın MI6 direktörü olacak.

KADIN ADAYLAR ARASINDAN SEÇİM

The Times gazetesinin haberine göre, İngiltere’nin eski Çin büyükelçilerinden Dame Barbara Woodward, MI6’nın en olası yeni direktörü olarak öne çıkıyor. Woodward, daha önce “ajanlık” deneyimi bulunmayan üç kadın adaydan biri. MI6’nın başına geçecek ismi belirlemek için yapılan görüşmeler geçtiğimiz hafta sonuçlandı. Nihai adaylar arasında bulunan tüm isimler kadınlardan oluştu.

Woodward’ın atanmasıyla ilgili bazı eleştiriler gündeme geldi. Özellikle “Çin’e fazla sempati duyduğu” ve istihbarat konusundaki deneyimsizliği tartışma yarattı. Woodward, şu anda İngiltere’nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi ve Dışişleri Bakanlığı’ndaki en üst düzey kadın yetkili konumunda bulunuyor. Eleştirmenler, Woodward’ın görevi süresince Çin rejimini eleştirmekte isteksiz olduğunu belirtiyor.

GEÇMİŞİNDEKİ TARTIŞMALI ANLAR

Woodward, İngiltere hükümet merkezinde “Pekin Barbara” lakabıyla biliniyor. Yeni MI6 direktörü olması yönünde destekleyenler, onun Dışişleri Bakanlığı’ndaki konumunun ve Pekin’de edindiği deneyimin değerli bir bakış açısı sağladığını dile getiriyor. Diplomat, Uygur Türklerine yönelik baskı konularında dışişleri bakanlarıyla tartışmalara girmiştir. 63 yaşındaki Woodward, Çin hükümetinin Uygur Türklerine uyguladığı muameleye karşı eleştiride bulunduğu sırada beş milletvekiline yaptırım kararı alınmıştı.

ADAYLARIN TANITIMI SIRADIŞI OLACAK

Woodward, Pekin’den sonra Global Times gazetesine verdiği bir röportajda, Tayvan’ın bağımsızlığının “bir seçenek olmadığını” dile getirmişti. Öte yandan, MI6’nın başkanlığında son ikiye kalan diğer kadın adayların isimleri kamuoyuyla paylaşılmadı. Bu iki kadın, halihazırda MI6 çalışanı oldukları için isimleri gizli tutuluyor. Bilgi sahibi kaynaklar, Woodward’ın adaylığının önerilmesinin sebebinin, kurum içinde öne çıkan başka bir isim olmaması olarak açıkladı. Woodward, istihbarat deneyiminin olmamasına rağmen, tarih ve uluslararası ilişkiler alanlarında eğitim almış bir diplomattır. MI6, 1909’dan bu yana toplamda 17 erkek direktörle yönetildi; ancak MI5, iki kadın direktörle yönetim deneyimi yaşamıştır.