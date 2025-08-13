Haberler

İngiltere’nin Ukrayna Desteği Sarsılmazdır

İNGİLTERE BAŞBAKANI UKRAYNA’YA DESTEĞİNİ AÇIKLADI

İngiltere’nin Başbakanı Keir Starmer, ülkesinin Ukrayna’ya olan desteğinin ‘sarsılmaz’ olduğunu aktardı. Starmer, ABD, Ukrayna, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, Finlandiya, NATO ve Avrupa Birliği liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelere ilişkin olarak Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan bir yazılı açıklama yapıldı.

LİDERLER UKRAYNA’NIN GELECEĞİ ÜZERİNDE MUTABIK KALDI

Açıklamada, tüm liderlerin bu haftanın Ukrayna’nın geleceği açısından kritik bir dönem olduğu konusunda fikir birliğine vardıkları belirtildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i masaya getirmek için ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür edildiği ifade edildi. İngiltere’nin Ukrayna’ya sunduğu desteğin ‘sarsılmaz’ olduğu vurgulandı ve bu bağlamda, “Uluslararası sınırlar güç kullanılarak değiştirilmemeli ve Ukrayna, herhangi bir anlaşmanın parçası olarak toprak bütünlüğünü korumak için sağlam ve inandırıcı güvenlik garantilerine sahip olmalı” denildi.

Adalet Bakanı Tunç, Duran ile görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile dijitalleşme ve dezenformasyonla mücadele üzerine etkili bir toplantı yaptı.
Karatay’da Yaya Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Konya'nın Karatay ilçesinde 65 yaşındaki Hasan Bülbül, bir ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Polis, sürücünün kimliğini tespit etmek için soruşturma başlattı.

