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İngiltere, Orta Doğu’ya RAF Jeti Gönderdi

İNGİLTERE SAVUNMA BAKANI AÇIKLAMALAR YAPTI

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Orta Doğu’ya daha fazla Kraliyet Hava Kuvvetleri jeti gönderdiklerini açıkladı. Healey, Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü’nde gerçekleştirilen bir konferans sırasında yaptığı açıklamada, bu adımın “İran’dan gelebilecek herhangi bir tehditten” daha etkili bir şekilde korunmak için atıldığını vurguladı. Healey, İngiliz savaş uçaklarının Orta Doğu’ya ulaşmaya başladığını, ilerleyen günlerde daha fazla uçağın da gönderileceğini belirtti.

JETLERİN GÖNDERİLMESİNİN AMACI

Bakan Healey, jetlerin gönderilmesinin “personeli korumak, ortaklara güven vermek ve acil gerilimi azaltma ihtiyacını pekiştirmek” amacı taşıdığını ifade etti. Bu operasyonel yanıt, bölgedeki istikrarı sağlamak açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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