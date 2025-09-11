İngiltere, Peter Mandelson’ı Görevden Aldı

PETER MANDELSON GÖREVDEN ALINDI

İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Peter Benjamin Mandelson, görevinden alındı. Şubat ayında büyükelçilik görevine atanan Mandelson’ın, 2003 yılında gönderdiği bir doğum günü mesajında Jeffrey Epstein’a “En iyi dostum” diye hitap ettiği ortaya çıktı.

PİŞMANLIK AÇIKLAMASI

Mandelson, doğum günü tebrikinde “Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız.” ifadelerini kullandı. BBC’ye açıklama yapan Mandelson’ın sözcüsü, Büyükelçi’nin Epstein ile tanıştığı için pişmanlık duyduğunu belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada ise “Peter Mandelson tarafından yazılan e-postalar doğrultusunda Başbakan Keir Starmer, Dışişleri Bakanı Yvette Cooper’dan Büyükelçi’yi görevden almasını istedi.” denildi.

KARARIN GEÇERLİLİĞİ

Açıklamalar, Mandelson’ın Epstein ile bağlantılarının ağırlığını ortaya koydu ve bunun büyükelçi atanmasının gerçekleştiği dönemde bilinmediği vurgulandı. Mandelson’ın Epstein ile ilgili yaptığı açıklamalar mevcutken, atama döneminde bu bilgilere sahip olmayıldığı ifade edildi. “Epstein’ın suçlarının mağdurlarını düşünerek büyükelçilik görevinden alınma kararı derhal geçerli olmak üzere uygulanacak.” bilgisi paylaşıldı.

EPSTEİN DAVASI VE BAĞLANTILARI

Epstein, en küçüğü 14 yaşında olan birçok kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla yargılanıyordu. Hapisteyken ölen Epstein’in dava dosyaları, hem ABD’de hem de dünyada önemli bir gündem maddesi haline geldi. Dava dosyalarında, Prens Andrew, eski ABD Başkanları Donald Trump ve Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore gibi birçok ünlü isim yer alıyor.