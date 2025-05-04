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İngiltere Polisi Beş Kişiyi Tutukladı

İNGİLTERE’DE TERÖR OPERASYONU

İngiltere Terörle Mücadele Komutanlığı, bir mekana yönelik gerçekleştirilmesi planlanan saldırıyla ilgili olarak terör suçları şüphesiyle 4’ü İran vatandaşı olmak üzere toplam 5 kişiyi gözaltına aldı. Terör operasyonu, Londra Metropolitan Polisi tarafından yürütüldü.

GÖZALTINA ALINANLARIN DETAYLARI

Gerçekleştirilen operasyonun dün Swindon, Stockport, Rochdale kasabaları ile Manchester şehri ve Batı Londra’da yapıldığı belirtildi. Söz konusu tutuklamalar, güçlü bir güvenlik önlemi altında gerçekleştirildi.

SORUŞTURMA AŞAMALARI VE RİSK ANALİZİ

Metropolitan Polisi Terörle Mücadele Komutanlığı Başkanı Dominic Murphy, “Soruşturma henüz ilk aşamalarında ve herhangi bir potansiyel motivasyonu tespit etmenin yanı sıra bu konuyla bağlantılı olarak halka yönelik başka bir risk olup olmadığını tespit etmek amacıyla çeşitli ihtimalleri değerlendiriyoruz” açıklamasını yaptı. Polis, operasyonla ilgili daha fazla detay vermekten kaçınırken, Londra’daki İran Büyükelçiliği de konuyla ilgili bir yanıt sunmadı.

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